MasterChef México: Guía básica para entender el programa

Todo el mundo está hablando de lo que ocurre en MasterChef. Que si los chefs jurado, que si los participantes, que los platillos, que la consistencia del salmón y así podríamos seguir. Sin embargo, todavía hay muchos que no entienden nada y aunque se quieren sumar, la verdad es que hay detalles que no les quedan del todo claros.

Pero para que no te queden dudas, ni te sientas fuera de conversación en esa charla con amigos o discriminado por ése meme que no entiendes de gente con mandil, aquí tienes todos los detalles de este popular programa, que en cuanto lo veas y entiendas, no querrás perdértelo cada semana.

1- ¿Quienes participan?

Hasta el momento, van 5 participantes eliminados: Angélica, Jorge, Gonzalo, Cuauhtémoc, Nikolás e Iker, entre los últimos. Todos ellos, talentosos chefs, pero con una reñida competencia con sus compañeros, 15 grandes cocineros.

Salime de Campeche David de CDMX Itzel de CDMX Jorge de Chiapas Meche de Coahuila José Luis de EDOMEX Lizzi de Guadalajara Atilana de Puebla Isabel de Quintana Roo Soldado Esquivel de Quintana Roo Adriana de Sinaloa Citlali "La inge" de Sinaloa Rolando de Tamaulipas Erubiel de Veracruz Osvaldo de Veracruz

Cambio de horario

Las temporadas anteriores de MasterChef México solían transmitirse los domingos, pero en esta ocasión el programa de TV Azteca movió su horario a los días viernes en punto de las 19:30 horas (7:30 PM) a través de Azteca 1.

La competencia inició con 20 participantes y conforme pase el tiempo se irán eliminando uno por uno. Lo que está en juego es las habilidades y creatividad durante la elaboración de cada platillo por los talentosos cocineros.