John Lennon: A 40 años de su muerte, estas son sus mejores canciones

Hace 40 años, Mark David Chapman conmocionó al mundo por asesinar a John Lennon, pero el legado del cantante sigue presente y sus seguidores siguen recordando sus canciones alrededor del mundo, aunque dejó grandes temas, hoy lo recordamos con algunos de los mejores y más importantes en su carrera.

El el 8 de diciembre 1980, su asesino le pidió a Lennon un autógrafo, el exBeatle no se negó, pero al darle la espalda, cuando estaba por entrar en el edificio ubicado Dakota en Nueva York, Chapman sacó un arma y le disparó en repetidas ocasiones. Llegaron policías y ambulancias para tratar de salvarlo, pero el cantante murió.

A 40 años de su muerte, estas son las mejores canciones según la revista Rolling Stone, el público, seguidores de Los Beatles y la critica.

Imagine

Salió en 1971 y después de muerte de John Lennon llegó a los primeros lugares de los rankings. Fue el sencillo más vendido de su carrera como y se ha convertido en un himno. Algunos la consideran como la mejor canción de todos los tiempos y se han hecho decenas de versiones en distintos idiomas.

Hoy 8 de diciembre se cumplen 40 años del asesinato del ex Beatle John Lennon, considerado el más grande revolucionario de la música moderna.

El mundo necesita más canciones así ?

"Imagina a toda la gente, viviendo la vida en paz"...

Jhon Lennon - Imagine #jhonlennon pic.twitter.com/Ogl6FDhWVs — uD835uDD38uD835uDD5DuD835uDD53uD835uDD56uD835uDD63uD835uDD65uD835uDD60uD835uDD41uD835uDD3EuD835uDD60uD835uDD5FuD835uDD6BuD835uDD52uD835uDD5DuD835uDD56uD835uDD6B uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83DuDCAFuD83CuDDFBuD83CuDDEA (@Yesus3000hotma1) December 8, 2020

Instant Karma

El cantante contó que un día despertó con la melodía en la cabeza y se grabó esa misma tarde. Fue creada cuando todavía estaba con The Beatles y la terminó lanzando como parte de Plastic Ono Band.

Working Class Hero

La critica ha calificado a esta canción como una de sus mejores en solitario, “Working Class Hero” es una crítica a la diferencia entre las clases sociales británicas, pero aplica para todo el mundo. Apareció en Plastic Ono Band (1970), el primer álbum de Lennon desde la disolución de Los Beatles.

John Lennon

Working Class Hero pic.twitter.com/8W7xYG3lqI — G Russ (@gruss6times) December 8, 2020

Happy Xmas (War Is Over)

Comenzó como una canción contra la guerra, pero con los años se ha convertido en un clásico navideño. Fue basada en la clásica balada inglesa “‘Skewball”, y con ella dieron un mensaje de paz y amor que funcionó. Fue grabado durante un par de días con músicos de sesión y el Coro de la Comunidad de Harlem.

Mind Games

Lennon originalmente escribió el "esqueleto" de esta canción durante las sesiones de Let It Be. En 1973 se convirtió en la pista de apertura, la melodía principal y el único sencillo de su cuarto álbum en solitario.

Estás son sólo algunas de las canciones que han sido grandes éxitos del cantante, pues su lista de composiciones es larga y a 40 años de su muerte existen todavía debates obre cuáles fueron sus mejores canciones, tanto en solitario como al interior de Los Beatles.