Gloria Trevi se rejuvenece; se quita años de encima con look estilo Belinda

Una de las famosas más polémicas y queridas del mundo de a música se ha unido a la tendencia de los colores en el cabello y decidió recibir el Año Nuevo con nuevo look y mucho más glamour. Gloria Trevi sorprendió a sus fans al compartir en sus redes sociales el resultado de su último cambio de imagen y sus seguidores la felicitaron por esta decisión.

La regiomontana siempre se ha caracterizado por estar siempre al día con las tendencias, y al parecer no se quiso quedar atrás y cerrar así el año que termina; con una nueva imagen, nuevos objetivos y más energía para comenzar el 2021 junto al gran público que la sigue y admira.

Ha sido en una de sus historias de Instagram en donde Gloria Trevi presumió su cambio de imagen, además compartió fotografías en donde se le ve disfrutando de estas fechas de fin de año junto a su familia y rodeada de nieve. En una de las fotos que compartió la estrella de la música en sus redes esta semana se le ve disfrutando del calor de una fogata.

La cantante luce radiante

Tras la publicación de un par de postales en donde se aprecia a Gloria Trevi con su nueva imagen, sus fans y seguidores le aseguraban que se había quitado años de encima, hubo quienes incluso sugirieron que siguió la tendencia que adoptó Belinda hace poco, ya que la cantante pop también se tiñó el pelo y renovó su imagen para despedir este año.

Con este cambio, la intérprete de canciones como "Soledad", "No querías lastimarme" y "Todos me miran", se ha dejado ver en sus redes sociales mucho más joven y casual, y a sus 52 años demuestra que sigue manteniendo un look muy acertado para esta temporada de fin de año e ideal para llevar a las reuniones de Año Nuevo.

Con su nuevo corte Gloria Trevi complementa sus outfits favoritos: vestidos, chamarras y otros accesorios que siempre han complementado su atuendo y rápidamente los convierte en tendencia, muchos de ellos tomarán mucha fuerza para los últimos días de este año y a principios del próximo, por eso no hay que perder de vista a la estrella del pop.