Estos son los misterios e incertidumbre sobre la HIJA de Gloria Trevi a 20 años de su MUERTE

Han pasado 20 años de la misteriosa muerte de la hija de Gloria Trevi, Ana Dalay. Este hecho sigue levantando sospechas y rumores para algunos debido a las múltiples versiones de lo ocurrido.

A finales de los años 90, Trevi mantenía una relación con su mánager Sergio Andrade. Gloria dio a luz a su primera hija el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil.

El arribo del bebé ocurrió en medio de la investigación en contra del Clan Trevi-Andrade. Ambos estaban señalados por reclutar a menores de edad para ser explotadas sexualmente por Andrade en complicidad con Gloria.

Ana Dalay perdió la vida el 13 de noviembre de 1999 en el apartamento que Sergio Andrade compartía con siete mujeres. Las preguntas sobre cómo ocurrió el hecho aún siguen sin responderse.

El clan Andrade. Foto: AFP.

Versión Trevi

Durante una entrevista concedida a Adela Micha en 2004, la cantante reveló que este día la marcó de por vida. Dejé a mi hija durmiendo, cuando comenzó una discusión que duró mucho tiempo, detalló Trevi.

Quería ver a mi hija por lo que me empecé a sentir muy inquieta, recordó.

Aquella ocasión relató que Sergio le pidió a Katia, una de las mujeres que vivían en el departamento, que fuera a ver a la bebé. Me di cuenta que no regresaba con la bebé. Comencé a sentir una inquietud. Posteriormente, la veo salir con la niña cubierta y dijo que estaba dormida, detalló Gloria.

Alguien descubrió a la niña y se dio cuenta de que no estaba bien porque tenía la boquita azul y no tenía el rosado en las mejillas. Grité, pero me taparon la boca y me echaron al suelo, ya no sentía mis manos, señaló la mexicana. Una de las mujeres le dio respiración de boca a boca a la bebé.

Agarré a la niña y traté de huir del departamento pero Karina me detuvo en la puerta y dijo que estaba muerta, reveló. Al darse cuenta que su hija estaba muerta, Gloria entró en un estado mental en donde perdió la noción del tiempo.

Tenía delirios y cuando cuestionaba en dónde se encontraba su hija le decían que se la habían llevado. Pensaba que estaba amamantando a mi hija y veía que era el hijo de Carlota. Me lo ponían en el pecho para que no perdiera la leche, detalló.

Trevi salió de la cárcel en 2004. Foto: Especial.

Otras versiones

A través de los años han surgido distintas versiones respecto a la muerte de Ana Dalay. Se especuló que Katia de la Cuesta había asfixiado a la bebé. Otros rumores señalan que la propia Trevi había matado a su hija y la puso en una bolsa para deshacerse de ella.

Aline Hernández, una de las integrantes del clan Andrade, señaló en su libro "La gloria por el infierno", que la menor fue desmembrada en la cocina y después arrojada a una bolsa de plástico.

El gobierno de Brasil detalló que el cadáver fue arrojado en un canal de aguas sucias en el municipio de Jacarepagua en la zona oeste de Río de Janeiro.

¿Dónde está Ana Dalay?

19 años después de lo ocurrido, Gloria Trevi confesó que Ana Dalay es su camino de estrellas al cielo. No tengo lugar donde llevarle flores, pero sí a mucha gente a las cuales le entrego la flor de manera simbólica para hacer el bien, señaló Trevi.