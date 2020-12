EN VIVO: Concierto de Jean Michel por AÑO NUEVO ¡No te lo pierdas!

El artista francés Jean-Michel sumará esfuerzos con el Ayuntamiento de París y realizará un concierto de fin de año denominado Welcome to the other side, el cual será de manera virtual en la Catedral de Notre-Dame, misma que en 2019 fue parcialmente destruida por un incendio producido por un accidente en sus trabajos de mantenimiento.

Una de las cosas más novedosas es que utilizará proyecciones láser para mostrar cómo podría quedar el templo cuando se termine de reconstruir, según declaró a la prensa francesa. Asimismo, aclaró que el próximo jueves 31 de diciembre se valdrá de un avatar para dicho evento, mientras él toca su instrumento vía remota.

“Se reconstruirá virtualmente como estaba antes del incendio, con su aguja y techo. En cuanto a mi ‘doble’, estará parado en medio del pasillo”, contó Michel a la prensa francesa.

Tocará sus más grandes hits

Piezas como Oxygene, Equinoxe y Electronica, formarán parte de su repertorio y se dijo emocionado por el evento con el que despedirá el año.

“La realidad virtual es una nueva gramática, una forma de expresión al margen, aunque nunca reemplazará a los conciertos; ocupará otro lugar en el entretenimiento", declaró el francés.

El audio del concierto, será publicado a las 0:15 horas en todas las plataformas de streaming musical, bajo el título: Welcome to the other side – Live.

Aquí podrás seguir el concierto EN VIVO