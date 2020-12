Estos 12 famosos causaron sensación cada mes del 2020

Aunque el mundo del entretenimiento paro al inicio de este 2020 debido al confinamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19, las noticias de las celebridades no pararon y este es el recuento de los famosos que se mantuvieron en el escándalo cada mes del año.

Enero

El sorpresivo deceso del baloncestista, Kobe Bryant y su hija Gianna, el pasado 26 de enero conmocionó al mundo y fue el inicio de la cadena de malas noticias que hemos recibido este 2020. Tras meses de investigación, se ha determinado que la caída del helicóptero que provocó la abrupta muerte del deportista de 41 años y de su pequeña de tan solo 13, además de las otras siete personas que viajaban con ellos, se debió a la intensa neblina.

A casi un año del terrible acontecimiento, Vanessa Line, viuda del deportista y madre de Gigi, se ha mantenido fuerte al lado de sus otras tres hijas y actualmente enfrenta una demanda legal contra su propia madre a quien ha acusado de extorsión.

Foto: Agencia Mex

Febrero

Durante el segundo mes del año, Plácido Domingo se vio envuelto en el escandalo tras "admitir toda la culpabilidad" respecto a las 27 acusasiones de abuso y acoso sexual que se interpusieron en su contra.

Tras enterarse que el sindicato de artistas musicales en Estados Unidos lo había encontrado culpable de dichas denuncias y de haber mantenido una conducta "inapropiada" por más de dos décadas, el tenor entregó un comunicado de prensa a la agencia Europa Press, en el que se manifestó arrepentido y se disculpó de sus actos.

Marzo

Tras meses de especulación finalmente en marzo del 2020 Aislin Derbez y Mauricio Ochman confirmaron su ruptura como pareja, por medio de un comunicado, ambos actores dejaron claro que quedaron en los mejores términos por el bien de su hija Kailani y decidieron terminar con la relación amorosa antes de llegar al punto de propiciar situaciones que fueran irreparables. Las fricciones de la pareja ya se habían notado durante el viaje que hicieron para el reality show "De viaje con los Derbez" y aunque lo intentaron, no lograron salvar la relación.

Foto: Agencia Mex

Abril

A Paulina Rubio no le ayudó mucho el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 y en la búsqueda de crear un poco de conciencia y reflexión entre sus fanáticos, la actriz realizó una desafortunada transmisión en vivo donde lució bastante desaliñada y olvidó la letra de sus propias canciones, convirtiéndose en blanco de duras críticas. Pero la situación se agravó para la cantante cuando su ex pareja, Nicolas Vallejo- Nagera, aprovechó el incidente para denunciar que la intérprete no era apta para cuidar a su hijo en común y que incluso el menor había sido víctima de violencia, por lo que solicitó en los tribunales la custodia total del pequeño, apoyado de Gerardo Bauza, padre del segundo hijo de Paulina, quien también denunció que la cantante por no permitirle convivir con su hijo Eros.

Mayo

Karla Panini y Americo Garza estuvieron de nuevo en el ojo del huracán durante el mes de mayo cuando la familia de la fallecida Karla Luna denunció que el empresario no les permitía convivir con las dos hijas que procreó con la comediante y ventilaron nuevos audios donde se escucha a Luna enfrentado a Garza y Panini por situaciones de dinero y su infidelidad, pruebas que enfurecieron a la opinión pública volcando su enojo en redes sociales hacia la controvertida pareja.

Foto: Agencia Mex

Junio

Durante el mes de junio Livia Brito protagonizó tremendo escándalo tras ser denunciada por el fotógrafo Ernesto Zepeda quien acusó a la actriz y a su novio de agresión y robo durante un enfrentamiento que tuvieron en las playas de Cancún. En un primer momento, Brito se deslindo de las acusaciones e incluso negó haber estado en el lugar de los hechos, pero al salir a la luz un video donde la actriz aparece furiosa golpeando al paparazzi y llevándose sus cosas, la situación cambió para la cubana, quien debido a sus acciones perdió importantes oportunidades de trabajo a pesar de haberse disculpado públicamente, sin embargo, hasta el momento Livia se ha negado a resarcir los daños y se encuentra en peligro de pisar la cárcel si no llega a un acuerdo con el afectado.

Julio

Jonny Depp y Amber Herd se llevaron todos los titulares durante el mes de julio mientras se desarrollaba el juicio del actor contra el diario The Sun por llamarlo golpeador de esposas. La opinión pública quedó atónita con los oscuros detalles que se revelaron sobre la controvertida pareja y su tóxica relación. Aunque Depp fue apoyado durante el proceso por sus fanáticos y Heard se ganó el odio de la mayoría del público, el actor perdió la batalla legal contra el diario, fue despedido de importantes proyectos cinematográficos y tendrá que enfrentarse nuevamente a su ex esposa en los tribunales durante el 2021.

Foto: Agencia Mex

Agosto

No todo han sido malas noticias durante este controvertido año y es que Belinda y Cristhian Nodal acapararon los reflectores durante el mes de agosto cuando confirmaron su relación amorosa. Envueltos en escándalos y especulaciones sobre las verdaderas intenciones de la cantante y la veracidad de su romance que nació durante las grabaciones del programa "La Voz...México", los intérpretes cerrarán juntos este 2020 tras casi seis meses de noviazgo.

Septiembre

El medio del espectáculo se cimbró ante la noticia de la muerte del actor y cantante Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, además de la impactante causa de su deceso, ya que se concluyo que derivado de una fuerte crisis económica ocasionada por la pandemia y de la grave depresión que padecía, el artista optó por quitarse la vida en su residencia de Guadalajara.

Foto: Especial

Octubre

Ninel Conde acaparó la atención de los medios durante el mes de octubre por su controvertida boda con el empresario Larry Ramos. Y es que a pesar de la pelea legal que la cantante mantiene con su ex pareja, Giovanni Medina, quien no le permite convivir con su hijo y las demandas que enfrenta Ramos acusado de fraude por varias personas, entre ellas la cantante Alejandra Gúzman, la pareja decidió llegar al altar contra viento y marea y aunque tuvieron todo en contra hasta el último momento en el que tuvieron que cambiar el evento de locación, aun así lograron convertirse en marido y mujer.

Noviembre

La madrugada del 5 de noviembre Eleazar Gomez fue detenido tras ser acusado de intentar estrangular a su novia Stephanie Valenzuela. A la denuncia de la modelo de origen peruano, se sumaron varias acusaciones por parte de ex parejas del actor, quienes coincidieron en sus acciones violentas físicas y psicológicas, por lo que el juez del caso decidió que Goméz permanezca encarcelado durante el cierre del 2020 y tendrá que esperar a saber lo que se decidirá para su futuro en una nueva audiencia el próximo 6 de enero.

Foto: Agencia Mex

Diciembre

El escándalo del mes de diciembre se lo lleva sin duda el polémico vídeo íntimo de Gabriel Soto que hasta el momento mantiene en jaque al actor y aunque el público en general ha tomado con gracia el acontecimiento, el actor ha revelado que siente violada su privacidad, por lo que amparado en la Ley Olimpia, buscará castigar legalmente a los culpables de que la grabación se haya filtrado.

Por: Agencia Mex