"Tenía miedo de alzar la voz": Azalia Ojeda rompe el silencio y revela los abusos que vivió por parte de Lupita Jones | VIDEO

Luego de que se hicieran públicos los maltratos que Lupita Jones ejerció a ex concursantes de "Nuestra Belleza", Azalia Ojeda, quien también fue participante del certamen hace más de 20 años, rompió el silencio y habló de su experiencia de abuso.

La ex integrante de Big Brother dijo en entrevista exclusiva para "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, que no había alzado la voz por miedo a lo que pudiera suceder, pero tras ver que no era la única que había recibido esos tratos por parte de Jones, decidió revelar lo que vivió al lado de ella.

Fue a través de sus cuentas de Facebook y Twitter donde la mujer recordó su paso por la organización presidida en 1991: "Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones, ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas de que estuve en Nuestra belleza”, escribió.

Hasta el momento no había revelado detalles de su experiencia, sin embargo, este jueves en "Aquí contigo" explicó que en 1996 cuando decidió entrar al concurso, los comentarios de Jones no tardaron en llegar: "desde el primer momento me dijo 'estás muy gorda'".

Al igual que a las otras concursantes, era común que la mandaran a diversos lugares para recibir masajes y arreglos que mejoraran su apariencia, pero al parecer eso no complacía a Jones ya que siempre les decía cosas como "están muy gordas, muévanse y tómense esto porque están muy inflamadas'".

Su actitud tampoco ayudaba mucho, pues según cuenta Azalia, era muy grosera y déspota. Recuerda que en una ocasión la escuchó decir que dentro del concurso había "muchas feas que eran puro relleno".

Azalia Ojeda asegura que el abuso psicológico que recibió por parte de Jones dejó repercusiones que se manifestaron en inseguridad respecto a su cuerpo y apariencia. Incluso llegó a pensar en ir con un médico para que la interviniera estéticamente.

"No alcé la voz por miedo"

La ex integrante de Big Brother explica que en su momento no alzó la voz por miedo a que la betaran de los concursos y medios. En ese momento ninguna de sus compañeras decía algo al respecto, por eso, al igual que ellas, decidió permanecer en silencio.

Ahora, más de 20 años después, tomó el valor para hablar del tema porque se dio cuenta que no era la única que había vivido los abusos. Su hija de 18 años es el principal impulso hizo que alzara la voz, ya que no le gustaría que ella viviera los maltratos que experimentó por parte de Jones.

"Quise salir a hablar porque desde hace más de 20 años la señora está teniendo una jerarquía equívoca. La verdad no soy la primera y y creo que faltan muchas (...) apoyo a estas chavas que están levantando la voz porque no es justo que sigan permitiendo esto", finalizó.

