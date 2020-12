¡Chumel Torres lo vuelve a hacer! El influencer elogia una película y lo acaban en redes

Una vez más, Chumel Torres vuelve a convertirse en tendencia en esta ocasión no es por lanzarse en contra del actual gobierno sino por elogiar la película “Nuevo Orden”, el ex de Natalia Téllez aseguró que hace mucho tiempo una cinta no le impresionaba tanto como esta.

“Nuevo Orden” es una película dirigida por Michel Franco, sin embargo, dicho trabajo no ha tenido un buen recibimiento por el público mexicano, es por eso que los halagos de Torres a la cinta le trajo el repudio en redes sociales.

¿Qué dijo Chumel?

El polémico influencer aseguró que: “Nuevo Orden es la película mexicana que más me ha impresionado desde Amores Perros. Punto”.

Estas palabras le trajeron fuertes críticas por parte de usuarios de redes sociales y hasta de Alonso Díaz de la Vega, columnista especializado en cine quien llamó al youtuber “clasista, ignorante y racista”.

Hasta el momento, Chumel no dio respuesta ante el tweet de Díaz de la Vega, y es que justamente es él quien ha dado duras críticas al trabajo de Michel Franco al considerar “Nuevo Orden” como un contenido que está dirigido solo para visibilizar las clases más privilegiadas de nuestra sociedad.

¿De qué trata “Nuevo Orden”?

La cinta ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y protagonizada por Diego Boneta y Dario Yazbek, cuenta sobre la desigualdad social, Franco proyecta qué sucede cuando por mucho tiempo la gran mayoría ha estado oprimida.

Mira aquí el tráiler.