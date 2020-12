¡No le pagaban lo suficiente! Allisson Lozz habría salido pobre de la TV

Uno de los rostros juveniles más hermosos que iluminó la pantalla chica, dentro de las telenovelas de la televisora de San Ángel, fue la actriz Allisson Lozz, quien estaba encaminada a convertirse en una verdadera celebridad; sin embargo, esto no pudo ser debido a que le dio prioridad el formar una familia tras quedar embarazada.

El tiempo que trabajó fue suficiente para que formara un ejército de admiradores, quienes le pidieron de manera puntual su regreso a la televisión, pero ella fue determinante por dos razones: no quería seguir exponiendo su vida personal y no recibía una buena paga.

¿Allison Lozz vivía de manera precaria?

Allisson Marian Lozano Núñez, nombre real de la artista de 28 años, reveló que no tenía sustento económico, vivía en condiciones precarias, tenía deudas, además de que tenía que pagar un alquiler, de acuerdo con el portal Ella E Online.

¿Allisson Lozz a punto de perder la vida?

Allisson platicó que desde muy pequeña tuvo problemas oculares. Este hecho la obligó a visitar a especialistas en la materia, pero estos no le dieron buenas noticias: le explicaron que a los 30 años de edad podría perder totalmente la visión de ambos ojos.

La explicación es que tiene la retina muy delgada y su ojo es muy ovalado. Por esta razón no es candidata a una cirugía.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance” , explicó la exestrella infantil.