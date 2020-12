Jerry Demara intentó protegerse de Covid-19; terminó con una EXTRAÑA bacteria dentro del cuerpo

Hace unos días te confirmamos el lamentable fallecimiento del cantante, Jerry Demara, destacado participante del famoso reality show La Voz México; el suceso lamentado por artistas de la talla de Alejandra Guzmán, Los Tigres del Norte y Lorenzo Méndez.

Ahora, Gerardo Demara, hijo del cantante, rompió el silencio y habló sobre los últimos momentos con vida de su padre, quien al parecer murió tras contagiarse de una extraña bacteria.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos "Chisme no like", el hijo del exparticipante de La Voz México detalló que su papá falleció debido a que una bacteria que "se come la piel" lo atacó; el joven argumento que la enfermedad le ocasionó fuertes dolores.

El hijo del cantante contó que su padre se sometió a un tratamiento de vitaminas por lo que posiblemente en ese momento contrajo la enfermedad; al parecer trataba de prevenir contagio por el nuevo coronavirus.

Tras presentar con un dolor en el lugar en el que se le suministró la vitamina, Jerry Demara fue trasladado a un hospital en donde presuntamente no recibió la atención indicada; tras ser hospitalizado fue diagnosticado con la extraña enfermedad que terminó por quitarle la vida.