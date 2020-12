Hijo de Jerry Demara revela cómo fueron los últimos momentos de su padre: "Sufrió mucho"

Este lunes la muerte de Jerry Demara vistió de luto el medio del espectáculo, el cantante perdió la vida a los 42 años de edad en un hospital de California y su hijo relató cómo fueron los últimos momentos de su padre.

Se informó que el cantante falleció en el Pioneers Memorial Hospital de California debido a una fuerte infección producida por una bacteria. El hijo del cantante señaló que en sus últimos momentos su padre sufrió de fuertes dolores en el cuerpo, sobre todo en las pierdas y en uno de los glúteos.

Jerry Demara es recordado por su participación en el programa “La Voz México”, además su éxito en la música lo llevaron a colaborara con grandes celebridades y más tarde a ser nominado al Latin Grammy 2018.

Últimos momentos del cantante

Su hijo, Gerardo Demara Junior, relató cómo fueron los últimos momentos de su padre, luego de la infección a consecuencia de una inyección de vitamina B12 que se suministro al pensar que los síntomas que tenía eran por Covid-19.

En entrevista para “Chisme No Like” el joven de 20 años señalo que su padre no tuvo ningún síntoma de Covid-19 pero más tarde comenzó a sentir dolor en el área donde le pusieron la inyección y que lo llevaría a desmayarse.

“Desgraciadamente sufrió mucho en sus últimos días, y le diagnosticaron esta enfermedad terrible (…) que es una bacteria que se empieza a comer la piel, el músculo, es lo que le dio, esa bacteria surge cuando su sistema inmune está muy bajo de defensas”, dijo.

Señaló que su padre tuvo dos cirugías en las que le fueron removidos pedazos de piel de la pierna y tejido muscular. La bacteria afectó los órganos del cantante y “empezaron a fallar los riñones, le tuvieron que hacer una diálisis para lisiarle las toxinas”.

El hijo del cantante señaló que por el momento no han pensado en tomar acciones legales contra el primer hospital, donde su padre no fue atendido de inmediato señalando que no le habían dado “ni agua”.

