Amanda Miguel SACA a la calle las pertenencias de Diego Verdaguer ¿habrá DIVORCIO?

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del mundo del espectáculo después de enterarse que la cantante, Amanda Miguel decidió "sacar" las cosas de su esposo, Diego Verdaguer.

La noticia sorprendió a propios y extraños ya que relación entre ellos se ha consolidado como una de las más queridas y constantes dentro de la industria y sus más de 45 años juntos así lo respaldan.

Hace unas semanas, la pareja compartió un emotivo reencuentro después de permanecer por más de 7 meses separados debido a la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19; en Instagram, circuló un video en el que se besan apasionadamente.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas ya que, en más de una ocasión, han circulado rumores de presuntas infidelidades por parte de él; al parecer esto fue motivo para que Amanda decidiera "sacar" algunas cosas de su compañero de vida.

¿Por qué?

El intérprete de canciones como "Volveré", "Tonta" y "Quién de los dos será" aseguró que, durante el tiempo que se ausentó, Amanda Miguel sacó algunas de sus cosas.

“Yo me enteraba por teléfono, pero Amanda me decía: ‘estas cosas tuyas ya las voy a sacar’ ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle”, dijo el intérprete durante una entrevista con El Universal.