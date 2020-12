Belinda conquista con sus 12 looks más atrevidos del 2020

Este 2020 está a punto de terminar, y aunque ha sido sin duda uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir, y aunque nos ha costado trabajo nos hemos sabido adaptar a esta nueva forma de vida, sin embargo, dicen que cuando hay amor, lo hay todo, y para muestra Belinda quien este año aplicó su ya clásica frase: “ganando como siempre”.

Y literalmente ganó, sí, Belinda ganó grandes proyectos este 2020 aunado de que conquistó el corazón de uno de los cantantes más exitosos del momento: Christian Nodal, y es que el originario de Caborca Sonora, no pudo evitar caer rendido ante los encantos de esta guapa rubia.

Christian Nodal, ha revelado en varias entrevistas que Belinda es el amor de su vida, pues más allá de su perfecto y hermoso físico, la interprete de temas como “Mamacita, Bella Traición, Ángel, Boba niña Nice” entre otras muchas más revela que tiene un gran corazón y que es una mujer muy divertida y sensible.

Pero tal parece que el amor le ha sentado de maravilla a Belinda es por eso que a continuación te mostraremos los mejores looks de la novia de Christian Nodal durante este 2020.

Enero

Belinda inicio este 2020 muy emocionada pues por primera vez en su larga trayectoria haría teatro musical, y no cualquier obra, la coach de La Voz Azteca fue elegida para interpretar a “María” en Hoy no me puedo levantar.

Febrero

Beli sorprendió a sus seguidores con un outfit en transparencias que dejó ver su tanga en color negro, pues el vestido con el que hizo un “shooting” (sesión de fotos) hizo que a sus fanáticos casi se les saliera el corazón.

Marzo

En este mes, Beli sorprendió en una famosa entrega de premios a donde llegó caracterizada con el look que sacó en su video de “Amor a primera vista” en donde saca el cuerpo lleno de tatuajes y con un look super urbano.

Look que le sienta muy bien pues sus seguidores aseguran que se mira muy sensual.

Abril

En este mes, Beli estuvo un poco desaparecida de sus redes sociales y no posteo nada, pues estaba muy ocupada preparando sus nuevos proyectos, pero no te preocupes aquí también hay foto en donde luce bellísima.

Foto: IG @belindapop

Mayo

Una vez más, Belinda volvió a dejar con la boca abierta a sus seguidores al posar con una lencería sensual pero a la vez dejó ver lo femenina que siempre es pues hasta en la ropa interior cuida esos detalles.

Foto: IG @belindapop

Junio

Estrenó look para las audiciones de La Voz Azteca en su segunda edición y como toda una reina llegó a sentarse a su silla roja, desde donde robó el corazón de Christian Nodal.

Pues aunque pocos lo notaron, Beli llevaba una falta de encaje que dejaba ver su diminuta ropa interior.

Foto: IG @belindapop

Julio

Tal parece que este 2020, la tela favorita de Beli fue aquella que dejara ver un poco más su bella piel y dejar con un poco de intriga a todo aquel que la mirara, pues en este mes hizo una sesión en donde luce un atengo en color negro y telas transparentes con un escote en “V” el cual hace resaltar una gargantilla de color plateado.

Foto: IG @belindapop

Agosto

En este mes, Beli realizó una sesión de fotos en donde nos dejó ver su lado masculino pues posó con esmoquin, bigote y un puro.

Foto: IG @belindapop

Pero sin duda el mejor outfit de este mes es el de “Belinda enamorada” pues fue en agosto que gritó a los cuatro vientos su relación con Nodal y juntos cantaron el tema “De los besos que te dí” en el escenario de “La Voz Azteca” en donde ella portó un diminuto vestido en color beige con plumas y muchas aplicaciones en color oro en telas transparentes.

Foto: IG @belindapop

Septiembre

Beli como toda una ciudadana responsable, añadió a sus outfits los cubrebocas mismos que siempre combinó con sus atuendos y en esta ocasión utilizó uno en color caqui con pequeños diseños en negro, una sudadera tipo cholo y en sus uñas escribió el nombre se su novio.

Foto: IG @belindapop

Octubre

Sin sostén, con muchas lentejuelas y fumando, así fue como abrió este mes Beli, pues la cantante compartió una fotografía en donde luce espectacularmente sensual y sin tener que enseñar de más, ahora entendemos porque Nodal está que babea por ella.

Foto: IG @belindapop

Noviembre

Halloween es una de las celebraciones favoritas de Belinda, así que no perdió oportunidad de lucir un disfraz del tenebroso payaso Pennywise de la cinta “It”.

Foto: IG @belindapop

Diciembre

Sin frío y muy sensual, así fue como Belinda posó desde un sofá con luces navideñas y portando un vestido de lo que parece ser ceda en color rose gold y claro mostrando sus nuevos tatuajes que se hizo este año.