Mamá de Eiza González habla del supuesto romance de la actriz con el modelo Dusty Lachowicz

Glenda Reyna, madre de Eiza González aseguró que no podría estar más orgullosa de su hija debido a su paso por Hollywood, aunque se negó a confirmar cualquier rumor sobre su vida amorosa.

Durante un encuentro con la prensa de espectáculos, la mujer no quiso dar a conocer si Eiza se encontraba saliendo con el modelo Dusty Lachowicz.

Sobre las imágenes en las que se pueden verse acaramelados y tomados de la mano, la madre de la actriz solamente dijo que está feliz por ella.

“Yo no opino de nadie, yo no me voy a quedar con ellos, así que no me importa cuál sea, el que ella elija será bueno y se acabó… cuando esto suceda, y cuando esto suceda créanme que se los voy a contar, y voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado”.