Ester Expósito muestra como llevar un blazer como vestido y lucir espectacular: FOTO

Ester Expósito vuelve a las alfombras rojas con la premiere del documental "Renaceres", del cineasta de argentino Lucas Figueroa. Para el evento eligió un look muy favorecedor, un blazer que lució como vestido corto con el que conquistó a los asistentes y la redes sociales.

Recientemente la actriz española visitó nuestro país y no le fue del todo bien, pues fue acusada de "diva" al no dejarse fotografiar ni grabar por los fans que la vieron en un conocido parque de diversiones de la Ciudad de México.

Al respecto comentó para un medio español que no es que no quisiera estar con sus fans, sino que no quería saltarse las restricciones sanitarias. Agregó que no tuvo problemas en México y que sólo se trato de una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia.

Ester Expósito muestra como llevar un blazer como vestido

Ester eligió para la alfombra roja un atuendo de blazer que lució como vestido. El atuendo de tweed a cuadros rosas y blancos, fue combinado con unas sandalias del diseñador italiano René Caovilla, que con un efecto serpiente con tiras hicieron lucir sus piernas y tobillos.

La clave para lucir perfecto este look está en el "oversize", un truco de estilo para convertir la chaqueta en el vestido corto perfecto. El diseño tiene un efecto deshilachado y botones dorados. Para aligerar el toque clásico, Expósito optó por llevarla con las mangas arriba.

#Renaceres #EsterExposito



Ester Expósito en la premiere de Renaceres, con un precioso look de Balmain y Bulgari.



Me encanta uD83DuDC98 pic.twitter.com/FT6PpZnOzr — Of Everything (@maicampbell_) December 16, 2020

Ester llega este viernes a los cines de España con esta nueva producción que presentará imágenes de lugares vacíos en Madrid al comienzo de la pandemia por Covid-19, mientras suenan poemas recitados por la actriz de la serie de Netflix "Élite" y otros famosos como el cantante Alejandro Sanz.