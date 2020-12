Carlos Cuevas dio a conocer estatus de la salud de Armando Manzanero

Carlos Cuevas dio a conocer que durante la inauguración del Museo ‘Casa Manzanero’, en Mérida, Armando Manzanero respetó todas las medidas sanitarias en contra del coronavirus, por lo que desconoce cómo se pudo haber contagiado.

“Todo se manejó en Sana Distancia […] y con cubrebocas, yo hablo por lo que sé, que se contagia y siete días después se refleja, o sea que Armando yo creo que ya se había contagiado de eso, sí es que pasó, si es que se dio a conocer el martes o miércoles esto, entonces ahí no se contagió, pero yo lo vi muy sano, muy cuerdo como siempre, muy fuerte”, contó Cuevas en entrevista para el programa Sale el Sol.

De acuerdo con el intérprete, el maestro Manzanero no presenta síntomas graves de la enfermedad y además no se encuentra intubado, ya que él mismo lo solicitó así.

“Lo que sé, es lo que ustedes saben también, que está hospitalizado, que no está grave bendito sea Dios, él no está intubado porque, por lo que sé, él no quiere ser intubado”.