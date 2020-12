¿Bruno Mars sería HIJO de Michael Jackson? Esto dice una teoría en redes sociales

Mucho es el parecido entre los cantantes Bruno Mars y el acaecido Michael Jackson. Que si el timbre de voz, que si los pasos de baile o incluso si sus rasgos faciales, antes de que el vitiligo se apoderara del color blanco del intérprete de We are the world. El hecho, es que todos estos parentescos han provocado que los fanáticos se hayan dado a la tarea de realizar una investigación.

Por medio de redes sociales, circula un video donde se explica por qué Bruno Mars podría ser el hijo del difunto Rey del pop, surgido de un hilo de Twitter, donde un usuario afirma con supuestas evidencias por qué este hecho podría ser cierto. Todo a raíz de que se supo que en una entrevista, el rey del pop compartió que tenía un hijo no reconocido y que no daría más detalles a la prensa para evitar acoso a él y a su madre.

El menor habría sido fruto de la relación de Michael con Billie Jean, quien inspiró la canción “Billie Jean”, que trata sobre su posible descendencia.

¿Peter, eres tú?

El usuario José Hernández menciona en su hilo de Twitter, que el nombre real de Bruno Mars es Peter Gene y atribuye el nombre a que en otra entrevista en medios de comunicación, Jackson menciona que si tuviera un hijo lo llamaría Peter, como Peter Pan, quien era su personaje de cuentos favorito y de quien incluso el cantante tenía varias estatuas en su rancho Neverland. También, el usuario de TikTok @chacorta revivió la teoría al publicar un video donde revela el parentesco.

La teoría resalta el notable parecido físico de ambos cantantes, así como la cadencia para bailar y las agudas notas a las que llegan al cantar, las cuales,son rasgos que Mars habría heredado del ex integrante de The Jackson five. Otro rasgo que destaca la teoría es que Bruno Mars fue firmado por el sello de Michael Jackson en 2009, el mismo año de su muerte.

También menciona que el intérprete de Black or White llevaba una muy buena relación con el supuesto padre de Bruno, quien estuvo presente en el funeral de Jackson, aunque no se reveló su identidad para no levantar suspicacias.

También, se dice que un productor del sello discográfico fue despedido, tras confirmar, que en efecto, el intérprete de Just the way you are era el hijo de Michael.

Bruno Mars empezó en el mundo de la música, imitando a Elvis Presley, pero poco a poco fue haciendo su propio estilo.