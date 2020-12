¿Consuelo Duval se da una segunda oportunidad en el amor?

La famosa conductora de televisión, Consuelo Duval, confesó en un programa de televisión que después de su largo periodo de soltería por el que ha pasado, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con un hombre de quien no se reveló su identidad aún.

La declaración la hizo en el programa de televisión Netas divinas hace algunos meses, frente a sus compañeras, quienes aplaudieron el intento de la conductora, quien de inmediato aclaró que no la pasó nada bien, debido al exceso de preocupación que sentía, pues le dio un poco de pánico salir por primera vez con alguien.

La ex esposa de Armando Ciurana declaró que pensó en cancelar la cita a la que salió sólo de pensar que no tenía nada que decirle, sin embargo, salió adelante, pero no se divirtió muchísimo y decidió no volver a salir con nadie para pasar un mal rato, por lo que se mostró en contra de seguirse dando una oportunidad de tener una nueva relación.

Le gustan los amantes a la antigua

En repetidas ocasiones, la también comediante ha manifestado creer en el amor a largo plazo y su gusto por ser correctamente cortejada o lo que muchos llaman "amar a la antigua", pues a ella sí le gustan los detalles, como las flores, los chocolates y las atenciones por parte de sus parejas.

La exjueza del recién terminado reality show ¿Quién es la máscara? reveló en meses pasados que perdió su virginidad al lado de su entonces pareja Raúl Araiza, cuando estaba empezando a hacer carrera en la televisión. Ahora son grandes amigos y ella lo recuerda con mucho cariño.

Su primera aparición en televisión se dio en 1986 al participar en el programa XE-TU, posteriormente se iniciaría en las telenovelas como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres, Te sigo amando, entre otras. En 1998 se une al programa cómico Derbez en cuando, donde la actriz da a conocer su faceta como comediante al lado del actor Eugenio Derbez.

En 2001, Consuelo se aleja de las telenovelas para trabajar de lleno como comediante, trabajando durante 6 años en la serie La hora pico, producido por Carla Estrada, así mismo también encabezó el elenco de la serie La familia P. Luche.