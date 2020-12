Manuel José, supuesto hijo de José José, asegura que Sarita Sosa "es una niña noble, tierna y espiritual"

Luego de la muerte en 2019 de José José los dimes y diretes no se han hecho esperar debido a las disputas que ambas familias del “Príncipe de la canción” han tenido, y ahora a estas peleas se suma Manuel José, quien supuestamente es hijo del fallecido cantante.

Manuel José estuvo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, quien lo cuestionó entre muchas cosas sobre la prueba de paternidad que se hizo en donde salió negativa, además también habló de su buena relación con Sarita Sosa y de la demanda que interpuso Anel Noreña en su contra.

¿Es o no hijo de José José?

Hace algunos años, Manuel José de origen colombiano, se sometió a una prueba de paternidad con José José, sin embargo, los resultaron salieron negativos, pero él asegura que su herencia la lleva en la voz; "siempre he dicho, desde que salió este resultado, que no estaba de acuerdo con el resultado de la prueba ni con el manejo, porque para mí fue algo totalmente informal, que no tenía validez. Yo no estuve involucrado en cómo fue todo ese proceso, entonces para mí eso no tiene ninguna validez a nivel personal. Ellos lo han querido mostrar cómo si esa fuera la prueba irrefutable; hay cosas más evidentes, de más peso, que demuestran lo contrario. Que les quede muy claro que nunca he venido a valerme de eso para sacar algún provecho o exigir algo, o que me vinculen con la familia o la herencia, para nada". Dijo Manuel José en entrevista.

Pues Manuel José tiene una voz muy similar al fallecido José José, incluso algunas personas lo encasillaron como su imitador, pese a todo pronóstico, Manuel sigue luchando por abrirse paso en la industria musical y lleva su show a donde se lo pidan, debido a esto se ha ganado que la familia Sosa Noreña haya interpuesto una demanda en su contra.

"Es una cosa absurda. El mero título de la denuncia dice ‘Usurpación de identidad’... Una tontería. Yo no me hago pasar por nadie, soy Manuel José, he luchado por crear un nombre propio, una identidad propia. Desde el año 2012 que terminó el programa (Yo me llamo), salí y lo primero que hice fue continuar con mi nombre, ni siquiera poner el ‘Yo me llamo’. Ni siquiera el nombre de José José porque tampoco era de mi interés que me siguieran encasillando como un imitador"Manuel José contó a Gustavo Adolfo Infante.

Manuel José y Sarita Sosa

A diferencia de José Joel y Marisol, hijos mayores de “El Príncipe de la canción”, Manuel José mantiene una relación cercana con quien podría ser su hermana menor Sara Sosa, incluso asegura que cada que habla con ella lo llena de paz: "Sarita es una niña tan noble, tan especial, tan tierna, tan espiritual. Cuando yo hablo con ella, ella lo único que respira, habla, es amor, amabilidad. Todavía no nos conocemos en persona, pero conocí a su mamá, Sara Salazar, quien me trató con una gran amabilidad. (...) Ese vínculo tan bonito no voy a permitir que me lo distorsiones y dañen, como me dañaron en su momento la relación con José José, porque ellos, su entorno, fueron los que nos distanciaron".