Exconcursante de "Big Brother" revela INSÓLITOS secretos del reality; "varios tomaron terapia"

Big Brother fue un exitoso reality show que inició en 2002 con su primera transmisión un 3 de marzo; el programa rápidamente logró posicionarse como uno de los favoritos y de mayor rating en la televisión nacional. Una de las exconcursantes de la primera temporada, habló en entrevista sobre todos aquellos secretos que giraron en torno a los participantes y a la misma producción.

Azalia Ojeda, mejor conocida como “La Negra” fue uno de los 12 habitantes que se incorporaron al reality para vivir en la famosa casa del 3 de marzo al 16 de junio de 2002; la participación de la exconcursante en el programa le abrió las puertas a nuevas oportunidades de trabajo así como un reconocimiento y proyección nacional.

Ojeda habló en entrevista con el programa Ventaneando sobre algunas cuestiones que se habían mantenido ocultas tras la conclusión de uno de los más ambiciosos proyectos televisivos a inicios de siglo. La exconcursante admitió que había favoritos, participantes con "palanca", y que incluso tras el término de la primera temporada muchos tuvieron que tomar terapia.

“Yo era la mala”, reveló

Azalia Ojeda recuerda que para todo el público que disfrutaba del programa en 2002 ella era “la mala” solo por el hecho de decir siempre lo que pensaba ya que no se quedaba callada ni se dejaba intimidar por sus compañeros: "¡Yo era la mala! Decía lo que pensaba, no me quedaba callada, para todo había guerra".

La exconcursante reveló que dentro de Big Brother algunos participantes llegaron con ‘palancas’’: “desde la que ganó (Rocío Cárdenas ‘Chío’), Pato Zambrano... Pero yo sí hice cola, hice mi casting, llevé mis fotos. Acababa de fallecer mi papá, tenía un año, y yo me inscribí por la lana", detalló Ojeda en Ventaneando.

Azalia Ojeda declaró además que a muchos de los habitantes de la casa les afectó la experiencia que vivieron y que incluso varios tuvieron que tomar terapia tras abandonar el concurso: “sí supe que varios tomaron terapia psicológica y hasta los medicaron. Sé que 'la China' la pasó mal, Denisse La Mapacha, Diego, El Lic,” refirió la exconcursante.

Azalia señala que ésta fue una de las razones por la cual varios de los concursantes desaparecieron del plano artístico y no desearon volver a saber nada relacionado con los medios, realitys shows, o programas del espectáculo.