Exatlón México: Los 4 nuevos ATLETAS del reality REVELAN detalles antes de regresar a la competencia

Tras unas reñidas votaciones para determinar cuál de los 8 atletas exparticipantes de Exatlón México se incorporaba de nuevo al reality, finalmente el público decidió que por parte de Titanes los nuevos integrantes son: Mauricio López y Pamela Verdirame, mientras que Ernesto Cázares y Cecilia Álvarez se reintegran a los azules.

Fue este jueves cuando se cerraron las votaciones para elegir a 4 de los 8 candidatos a regresar a las playas de Exatlón México y luchar por devolver a sus equipos la energía y vitalidad para alcanzar a llegar a la final de la competencia y lograr la victoria de sus aliados.

Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, los cuatro seleccionados dialogaron con los conductores y hablaron acerca de cómo se ha preparado para incorporarse de lleno este fin de semana al reality y también de las fortalezas que cada uno aportará para hacer de esta competencia un logro profesional tanto personal como colectivo.

Regresan con una mayor responsabilidad

Durante la entrevista concedida a Venga la Alegría, Pam, Cecy, Ernesto y Mauricio confesaron qué es lo que los motiva ahora en esta nueva etapa en el reality y hablaron sobre cómo se han preparado para incorporarse a la competencia.

Cecilia Álvarez, ‘Wushu’, aseguró que en esta nueva etapa de la competencia va a enfocarse mucho más, “nunca hay que dar nada por sentado, los nuevos elementos entraron muy bien y lo importante es sumar esfuerzos para que el equipo sume puntos,” detalló la atleta.

Para Pamela Verdirame en esta nueva oportunidad “voy a ir con todo, con una mentalidad totalmente diferente, más fuerte, con muchas ganas, a entrenar todos los días y prepararme para poder acompañar a Eliut a la final”, explicó durante el programa.

Noticias Relacionadas Exatlón México: Pato Araujo le GRITÓ de forma agresiva a uno de sus compañeros VIDEO

El aporte de los competidores

Mientras tanto Mauricio López aseguró que ahora “tenemos esa responsabilidad, sabemos que el equipo está un poco peleado, será bueno intentar esa labor de tratar que estén todos en armonía. Yo creo que sí se puede y que las cosas van a volver a estar como antes, hay que aprovechar esta oportunidad,” destacó el nuevo elemento de Titanes.

Ernesto Cázares, por su parte reveló que “algo que tengo en mente es que voy muy diferente a esta temporada, la anterior oportunidad no me fue muy bien, ya me corte el cabello, yo creo que me va a dar mucha energía eso,” concluyó el atleta.

Así quedaron las votaciones

Tras el cierre de las votaciones para elegir a los nuevos competidores, los ganadores fueron, por parte del equipo Titanes, Mauricio López y Pamela Verdirame, quienes lograron un porcentaje de votación del 66 y el 62 por ciento respectivamente.

Mientras que como parte del equipo azul, los nuevo Héroes son Cecilia Álvarez y Ernesto Cázares, quienes alcanzaron un 66 y 67% del apoyo del público, respectivamente. Quedaron fuera de la competencia Yusef Farah, Jeny Rodríguez, Adrián Medrano y Mariana Ugalde.