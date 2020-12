MasterChef: ¡Feliz Cumpleaños Isma Zhu! Así lo celebró el cocinero

Diciembre llegó y con ello sus últimos cumpleañeros del año. Esta vez casi a todos nos tocó celebrar un cumpleaños atípico y en pleno confinamiento. No fue diferente para las celebridades quienes de menor a mayor rango celebraron su vuelta al sol rodeados de sus allegados.

Prueba de ello es la reciente publicación de Ismael Zhu, el cocinero participante de la nueva temporada de MasterChef México 2020, quien en sus redes sociales compartió un conmovedor mensaje de lo que ha sido para él llegar a sus hoy 31 años. La cuenta oficial del programa, también se unió a las felicitaciones.

"Normalmente no celebro mi cumpleaños, ni subo nada tampoco. Pero este año me quiero tomar el tiempo, para agradecer que he vivido 31 años increíbles." comenzó la publicación el ahora famoso cocinero, quien semana a semana compitió por hasta resultar el ganador de MasterChef.

Se dijo agradecido

"He aprendido mucho a lo largo de mi corta o larga vida (como tú lo quieras ver) y simplemente quiero agradecer al universo, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me ha brindado oportunidades y a los que me enseñaron lecciones de vida.", siguió El Chino, quien se dijo agradecido por tener salud este año.

"Hoy doy gracias por estar sano y por tener gente hermosa en mi vida. También agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber descubierto mi pasión que es la cocina y la TV" continuó su mensaje refiriéndose a su participación en MasterChef México.

Su mensaje estuvo acompañado de algunas fotografías desde pequeño y al lado de su familia, que compartió con sus 342 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde aunque no actualiza tan seguido, siempre se mantiene vigente. Dentro y fuera de la publicación, sus seguidores le desearon lo mejor en este cumpleaños.