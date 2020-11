Así fue la PELEA entre el novio de BELINDA y el vocalista de un famoso grupo musical

Este 2020 ha sido un gran año para Christian Nodal, pues sus producciones discográficas han tenido gran aceptación, además recientemente se dio a conocer que el video de “Adiós amor” ya superó el millón de reproducciones en Youtube, ganó la segunda temporada de “La Voz Azteca” y sobretodo ganó el amor de su novia Belinda.

Sin embargo, hubo un momento que su nombre se vio opacado ya que el joven originario de Sonora, México hizo unas desafortunadas declaraciones en sus redes sociales en las que habló demás sobre uno de sus colegas, y estos comentarios lo habrían puesto en el ojo del huracán.

¿Qué paso?

Fue en abril de este 2020 cuando Christian Nodal hizo una dinámica en redes sociales con sus seguidores en donde ellos le daban el nombre de algún artista y el cantante respondía qué porcentaje de probabilidad había de hacer una colaboración con dichos personajes.

Entre los cantantes que sus fanáticos le preguntaron fue el de “Edwin Caz” quien es el vocalista del Grupo Firme, una de las agrupaciones con más popularidad actualmente, sin embargo, Nodal aseguró que había un “0% de probabilidad”.

Pero, la cosa no paró ahí, todo se desató cuándo otro seguidor le preguntó si es que Edwin Caz le caía mal, y Nodal aseguró que no, pero que para hacer un dueto con alguien su música le debe de gustar y este no era el caso; por lo que inmediatamente Caz se pronunció al respecto asegurando que había sentido feo pues él era fanático del interprete de “De los besos que te dí”.

La disculpa

Debido a la presión, al exceso de comentarios y reacciones en contra del ahora novio de Belinda, Christian Nodal pidió inmediatamente una disculpa a toda persona que se sintió ofendida con sus declaraciones.

En una entrevista para el portal Soy Grupero, Nodal aseguró que no conocía a Edwin Caz y que él pensó que era un trapero, sin embargo, momentos después se contactó con el vocalista del Grupo Firme y le pidió una disculpa.