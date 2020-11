¡Nostalgia por México! Tokio Hotel lamenta no ver a fans

Bill Kaulitz, vocalista de Tokio Hotel, siente fascinación por México, su comida, playas y la energía de la gente. Disfruta al máximo cada que visita el país, incluso lamentó no ver a sus fans mexicanos, tras la cancelación de su gira por el Covid-19.

“¡Oh Dios! Me encanta México, me gustaría tener una casa ahí para que pueda ir más seguido. Mi sueño es tener un departamento en la CDMX, me encanta la energía de la gente, la comida es maravillosa, los fans son muy apasionados, su forma de expresarse es la mejor, es un país hermoso”, comentó el alemán en entrevista con El Heraldo de México desde su casa de Berlín.

Retomar su gira

Mientras su sueño se hace realidad, espera que el próximo año retomen su Melancholic Paradise Tour LATAM 2020 para pisar tierra Azteca. Por ahora, Bill se concentra en terminar su autobiografía, en el cual abre las puertas de su vida y siente que van a cambiar muchas cosas.

“Este libro es el proyecto más loco de mi vida. No ha sido fácil escribir, no imaginan el trabajo y tiempo que requiere y aunque me encantó hacerlo,

fue pesado”, explicó Bill. A la par de este texto, entró al estudio junto a su hermano Tom (guitarra), Georg Listing (bajo, teclados) y Gustav Schäfer (batería), para hacer una nueva versión del éxito Monsoon a 15 años de su lanzamiento.

“Decidimos que era necesario traer la canción al 2020, porque fue un año tan loco para todos y es un tema muy relevante para esta situación. Dándole una perspectiva nueva, encaja perfecto”, comentó.

Sabe que la canción original siempre será un parteaguas para la banda, un tema especial para los fans y respeta que algunos la prefieren, pero les gustó darle un sonido fresco, que de alguna manera lo ven como una introducción a lo que hacen actualmente: “Es como mirar hacía atrás junto con los fans y al mismo tiempo emocionarse por el futuro”, detalló.

Se concentran en lo positivo

La banda estaba en plena gira cuando la pandemia apareció, parar fue triste y desolador, porque cree que lo mejor de hacer música es tocarla frente a miles de personas, sin embargo, no se concentran en lo negativo. Entraron al estudio e hicieron música nueva.

“Fue difícil parar, porque estábamos en una época emocionante, pasamos mucho tiempo preparando la gira y ni tiempo de agradecerle a la gente tuvimos, fue devastador. Pero cambiamos lo negativo a lo positivo y la creatividad se dio. Ahora estamos enfocados en hacer videos padres, para esta nueva versión contamos con el director Chris Morris, quedó increíble”, finalizó Bill.

Por Patricia Villanueva