Eleazar Gómez saldría de prisión bajo fianza tras golpiza a Stephanie Valenzuela

El actor Eleazar Gómez, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la tarde del miércoles fue detenido en la colonia Narvarte por la presunta agresión contra la modelo Stephanie Valenzuela a quien golpeó e intentó asfixiar.

Tras los hechos el actor fue enviado al Ministerio Público de la alcaldía Benito Juárez, donde se negó a presentar su declaración y horas más tardes fue trasladado al Reclusorio Sur; será ahí donde la mañana de este viernes 6 de noviembre se lleve a cabo su audiencia.

Al respecto su familia está buscando que salga en libertad bajo fianza, a pesar de las pruebas que hay en su contra, pues la modelo presentó una denuncia contra el actor de telenovelas como "Atrévete a soñar", "Las tontas no van al cielo" y "Resistiré".

Además en redes sociales circularon imágenes de Stephanie Valenzuela severamente golpeada en el rostro y con lesiones en el cuello debido a la asfixia; sin embargo será el juez quien determine los delitos que se le finquen al actor.

El actor fue esposado al ser presentado ante el MP. Foto: @c4jimenez

Esta es la imagen de la modelo Stephanie Valenzuela tras la agresión. Foto: @c4jimenez

Buscan su libertad bajo fianza

De acuerdo con el reportero de espectáculos Ernesto Buitrón la representación legal de Gómez, está a cargo de su tía Rosalba Ortiz, quien buscará la libertad bajo fianza en la audiencia de este viernes, para poder seguir el proceso en libertad.

El mismo reportero indicó que la familia del actor, quien fue pareja sentimental de Danna Paola, está buscando el apoyo de una afianzadora para poder pagar la fianza, poniendo de por medio algunas propiedades de su madre y otros familiares.

Buitrón afirmó que su madre y su hermana Soraida Gómez, no han acudido al Reclusorio Sur, pues la actriz dio a luz apenas hace unos días, mientras que su madre está en condiciones de salud delicadas, por lo que deben cuidarse del Covid-19.

El reportero del programa Hoy detalló que tras esta agresión el actor Eleazar Gómez, podría perder su trabajo en la televisora de San Ángel, aunque hasta el momento Televisa no ha dado un posicionamiento oficial sobre este caso, pues cabe destacar que la agresión ocurrió en el domicilio particular del actor y no en algún foro de la empresa.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gómez es acusado de violencia, pues sus exparejas sentimentales han dicho que es un hombre violento y controlador; basta recordar la relación que tuvo con Danna Paola, quien la ha calificado como tóxica.