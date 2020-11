Dulce María está triste por no ser parte del reencuentro de RBD

Dulce María aseguró que es y será parte de RBD siempre, pero lamentablemente no podrá ser parte del reencuentro del próximo 26 de diciembre, por la pandemia y el embarazo la han afectado mucho y se cansa hasta de estar parada, por eso prefirió no acompañar a sus ex compañeros.

“Fue triste tomar la decisión, porque (el grupo) es una parte importante de mi historia personal y profesional... sí da coraje. En cualquier otro momento, hubiera podido estar, ahorita no es que no quiera, pero no puedo, entiendo que la pandemia y un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer, para mí ha sido muy duro”, contó la actriz en conferencia de prensa.

Detalló que la fecha límite para realizar este reencuentro era hasta marzo de 2021, pero como su bebé nace en diciembre, no sabe qué le depara el destino y no siente la comodidad, por la cuestión sanitaria, de dejar al pequeño con una nana.

“Tengo entendido que es un evento único, pero me encantaría estar un día con ellos y compartir con la gente todo este cariño, ojalá en algún momento se dé”, explicó Dulce María.

Sobre las recientes declaraciones del productor ejecutivo del show, Guillermo Rosas, que indican que tanto Dulce como Alfonso Herrera tendrán un momento especial junto a Anahí, Maite Perroni, Christian Chavez y Christopher Uckermann, señaló que desconoce qué tienen planeado.

MANTIENE EN CONTACTO CON SUS FANS

Para no estar alejada de sus fans, el próximo 10 de noviembre estrena el video de su cuarto sencillo “Lo que ves, no es lo que soy” de su disco “Origen”, un material que hizo hace dos años, pero por su trabajo como actriz no había podido concluir, pero en este confinamiento se dio tiempo para terminarlo.

“Esta canción habla más de la parte personal de mi carrera, en la que soy yo, no es un disco pretencioso o en el que busque algo comercial, son composiciones mías en diferentes etapas de mi vida y que muestra los sacrificios que también hay en el ambiente”, contó.

Por Patricia Villanueva