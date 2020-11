Música y fama: estos son los artistas de España que alcanzaron el éxito en México 

La música traspasa fronteras y los artistas también, pues en la actualidad muchos cantantes y grupos alcanzan la fama tanto en sus países de origen como en otros más.

Sin importar el género que interpreten, es seguro que siempre habrá quienes los escuchen en diversos países, más aún si son de España y buscan abrirse paso entre los oídos de los mexicanos.

Por ello, a continuación, con información de 10.com, te presentamos algunos de los cantantes y grupos de origen español que han triunfado en México.

Rocio Durcal

Fallecida en 2006 a causa del cáncer, esta actriz y cantante nacida en Madrid, fue una de las que alcanzó una gran fama mundial, sobre todo en México, pues increíble voz y mensaje en cada canción la llevaron a ser conocida también como la “Reina de las rancheras”.

Miguel Bosé

El “papito” es otro de los artistas que han tenido un gran público seguidor,pues aunque propiamente no nació en España, si vivió mucho tiempo en aquel país europeo. Fue Camilo Sesto quien lo incentivó a dedicarse de lleno a la música.

Alejandro Sanz

Aunque en méxico tiene muchas seguidoras mexicanas, el madrileño ha ganado mucha fama en países de latinoamérica por su increíble voz, que lo ha llevado a ganar un total de 23 Grammys Latinos y cuatro de Estados Unidos.además es el Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz.

Hombres G

Estos chicos que pusieron “polvo picapica” en varios de los gustos de los mexicanos, fueron una de las grandes bandas de los años 80, logrando en su carrera musical cerca de 10 discos donde combinaban géneros como el pop y el rock.

La Oreja de Van Gogh

Aunque este grupo musical ha tenido un cambio de vocalista, ha sabido ganar fama y mantenerse entre los gustos de los mexicanos, pues sus canciones de origen más romántico han logrado ser de las más dedicadas en muchas parejas.

Mecano

Ana, José y Nacho, integraban este grupo español que en los 80 y 90 ganaron gran fama internacional por sus canciones con mensajes muy profundos, siendo también himnos de varias generaciones, entre sus éxitos se encuentran “Hijo de la luna” y “Cruz de Navajas”.

Mägo de Oz

Esta popular banda de los 90 ha ganado cierta fama en méxico, pues actualmente cuenta con 14 álbumes de estudio que fusionan el rock y el metal con varios sonidos de folklore, dados a conocer en canciones como “Molinos de Viento” y “Fiesta Pagana”.

Los del Río

Aunque no se conozcan muchas canciones de este dueto, hay una que seguro has bailado hasta el cansancio, cuya coreografía y letra siempre van de la mano y hacen moverse a más de uno, algo que va así “Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría why cosa buena.

Enrique Iglesias

El cantante de Madrid ha sabido conquistar el corazón de muchas mujeres con temas como “Experiencia religiosa” y “nunca te olvidare”, ganó gran fama en países de habla hispana y ha lanzado temas tanto en español como en inglés.