Querido CONDUCTOR de HOY da POSITIVO por Covid-19 ¿lo contagió Albertano?

El pasado viernes te informamos que, tras ser invitado estrella en el programa Hoy, Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

Aquel día, el comediante y actor convivió con varios conductores del matutino, incluyendo a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Paul Stanley, entre otros.

Ayer te informamos que, por medio de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo compartió un video en el que muestra el momento en el que se sometió a la prueba de detección por el nuevo coronavirus; sin embargo, hasta el momento, no ha hablado sobre el resultado.

Conductor da positivo...

Este miércoles 4 de noviembre, uno de los conductores más queridos del matutino Hoy confirmó que fue notificado que dio positivo por la nueva cepa de coronavirus por lo que permanecerá en casa unos días.

"El día de ayer me practicaron una prueba de Covid, hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa”, apuntó.

Fue por medio de su perfil en Twitter en donde Enrique Albores, famoso por dar el clima en el matutino, notificó a sus seguidores que es asintomático por lo que no le recetaron ningún medicamento.