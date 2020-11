Conductor de Hoy EXPLOTA y aclara SEÑALAMIENTOS por NO pagar renta de departamento

Arturo Carmona ha salido a defenderse de quienes lo llaman inquilino moroso luego de darse a conocer que no paga la renta de un departamento en la ciudad de México que aparentemente sería de Alejandro Ibarra.

El ex de Alicia Villarreal no pudo quedarse callado ante estos señalamientos y reveló que a quién le paga una mensualidad es a Julissa, quien además de ser la madre de su amigo Alex Ibarra, es la propietaria del lugar.

“Yo rento, es un edificio que ellos tienen, es de tres pisos y la parte de abajo que está obviamente aislada a los otros dos departamentos, ahí es donde yo vivo. Tengo poquito, tengo algunos meses ahí”, detalló el actor.

Posteriormente, Carmona dejó en claro que con quien hizo el trato de renta fue con la reconocida actriz. “A mí me lo renta la señora Julissa, yo le pago renta a la señora Julissa. Efectivamente yo no le pago renta a Alejandro Ibarra porque la propietaria es la señora Julissa, quien me hizo el contrato y a quien le estoy pagando la renta”.

Por último, Arturo Carmona, quien recientemente ha desarrollado su faceta de conductor en el programa Hoy, manifestó su apoyo incondicional a Alex Ibarra, tras las recientes diferencias que el artista mantiene con su ex pareja Mar Milla.

“Es uno de mis mejores amigos, es un excelente papá que siempre ha abogado y se ha preocupado por sus hijos, que no les falte nada, siempre ha estado al pendiente de ellos. Nunca los ha descuidado, es un excelente papá y una excelente persona”, subrayó.

Por: Agencia México