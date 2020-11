Así luce Ale Capetillo, HEREDERA de la Belleza de Biby Gaytán: FOTO

View this post on Instagram

Productos de Lancome y orden de como los fuimos aplicando: Tou0301nico: Tonique Confort Suero rostro: Advanced Geu0301nifique Suero contorno de ojos: Advanced Geu0301nifique Yeux Light Pearl Hidratante: Hydra Zen Anti Stress Glow Liquid Moisturizer Primer: Prep & Matte Base: Teint Idole Ultra Wear Corrector: Effacernes Polvos: Belle de Teint Base en barra para contouring: Teint Idole Ultra Wear Stick Rubor : Blush Subtil Bruma Fijadora : Fix It Forget it Lau0301piz de cejas : Brou0302w Shaping Powdery Pencil Mascara de pestanu0303as: Hypnou0302se Drama Waterproof Labial: 226 Worn Off Nude Gloss: Juicy Tubes