Adela Noriega me rechazó el anillo de compromiso; este actor se CONFIESA

Una de las mujeres más queridas del mundo artístico durante los 90 y todo el siglo XXI es Adela Noriega, quien ha sido una de las actrices más cotizadas dentro de la televisión.

Ella ha conquistado los corazones de muchos de los compañeros con los que ha trabajado en el mundo de la televisión y otros ámbitos como la política.

Uno de los hombres que quedó totalmente enamorada de ella y que no tuvo ningún reparo en comentarlo fue el actor Fernando Carrillo, con quien trabajó en la telenovela de "María Isabel".

Anillo de compromiso

El actor Fernando Carrillo confesó durante una entrevista en un programa de televisión que él siempre sintió un cariño muy especial por la actriz Adela Noriega.

Su vínculo con ella se hizo muy fuerte después de la participación de ambos en la telenovela a tal grado que él se enamoró y decidió pedirle que fuera su esposa.

“Fue la única a la que le he dado un anillo de compromiso”, fueron las palabras de Fernando Carrillo, quien aseguró que al final la actriz decidió no aceptar y por ello no hubo ni boda ni compromiso.