Matando Cabos 2 ya tiene póster oficial; elenco, fecha de estreno y todo lo que debes saber

Matando Cabos 2 ya tiene póster oficial. La secuela de Matando Cabos regresa tras 16 años, con la venganza del Mascarita.

Matando Cabos 2 ya tiene póster oficial

En eta ocasión, la historia gira alrededor del legendario luchador retirado Mascarita, interpretado por el reconocido actor Joaquín Cosío, además de su despiadado guardaespaldas Tony El Caníbal, personificado por Silverio Palacios.

El largometraje es un spin off de la película de 2004, por eso hay algunos personajes que ya no estarán. Por ejemplo, Tony Dalton y Kristoff, protagonistas de la cinta de original, no aparecerán en esta entrega.

Matando Cabos fue un gran éxito en los cines mexicanos en 2004

Por su parte, Ana Claudia Talancón, Rocío Verdejo y Gustavo Sánchez, parte de la primera entrega sí actuarán en esta nueva película

Aún no hay fecha de estreno

El rodaje de la película inició en enero de 2019, pero por todo lo sucedido con la pandemia de Covid 19, luego de terminar la grabación, se decidió posponer la postproducción.

Ni la casa productora ni la distribuidora han confirmado si el estreno del largometraje se hará en lo que queda de este año o se esperarán al 2021, cuando las circunstancias con respecto a la pandemia sean mejores.