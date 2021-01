Cinco películas en Netflix para cuando no sabes qué ver

Sin importar el día de la semana, en muchas ocasiones llegamos a tener una tarde o noche libre en casa, la cual no queremos utilizar para hacer nada productivo, pues muchas veces el trabajo o la escuela nos abruma tanto que solamente pensamos en tomar una bolsita de palomitas y nos disponemos ver un rato Netflix.

Sin embargo al no tener nada planeado al entrar a la plataforma en ocasiones no sabemos qué ver y solamente estamos haciendo el uso del llamado zapping durante un buen rato hasta llegar a elegir algo al azar.

Para que no vuelvas a pasar por esto al menos cinco veces, a continuación te recomendamos cinco cintas que puedes encontrar en Netflix cuando no sabes qué ver. Recuerda no olvidar compartir este contenido con aquellas personas que pasan por esta situación.

Pequeño demonio

Esta cinta mezcla una profecía y un libro de autoayuda que busca ayudar a un hombre a afrontar la paternidad, lo cual acaba convirtiéndose en una excelente comedia.

La fiesta de las salchichas

Esta no es una animación para niña, pues cuenta la vida de unas salchicas de Frankfurt que tienen sexo con panecillos, además podrás ver bebés de zanahorias masacrados en el fuego. Esto la hacen una película con muchas transgresiones y mucho sentido del humor.

The Babysitter

Como muchas películas en la actualidad, esta te dará una buena dosis de nostalgia de terror ochentero. En ella descubriremos que el asesino no va a ser un hombre enmascarado de siempre.

Arma fatal

Esta es una buena parodia de las películas de acción que nos regala también una aventura desternillante.

Tropic Thunder

Sin duda esta es una de las cintas de comedia más divertidas e inteligentes de Netflix.

Fue dirigida y protagonizada por Ben Stiller, en la cual no solamente se burla de los filmes de guerra, sino también del propio Hollywood.