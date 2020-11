¿Ya viven juntos? Esta PISTA podría revelar que Belinda y Nodal ya comparten la misma casa

Belinda y Christian Nodal sin duda alguna se convirtieron en la pareja favorita de este 2020 y es que aunque muchos apostaban que su amor era parte de una estrategia publicitaria para elevar la audiencia del programa en el que ambos trabajaban, los enamorados han ido callando bocas poco a poco, y tal parece que podrían ya estar viviendo juntos.

Aunque hace algunos meses se dio a conocer esta hipótesis de que los cantantes ya podrían estar compartiendo la misma casa, hace tres días, el intérprete de música regional mexicana compartió una fotografía y los comentarios de su mamá Christy y su hermana confirmarían esto.

¿Ya viven juntos?

Las fotografías que Christian Nodal compartió en su cuenta de Instagram oficial aparece en compañía de su perro “Zoro”, en donde se ve que el cantante lo acaricia y juega con él mientras posa con el canino.

Pero eso no es lo nuevo, sino que los comentarios de su mamá y su hermana podrían dejar entrever que Nodal ya no vive en su casa en donde compartía techo con sus papás y hermanos.

Pues tanto Christy Nodal como Amely le dijeron que los extrañaban mucho, incluso la hermana del cantante aseguró que echaba de menos todavía más al mismo Zoro que a Christian.

Esto prendería los focos rojos de que Belinda y Nodal ya viven juntos, esto tomando en cuenta que la pareja en los últimos días han compartido videos en donde ambos están acostados.