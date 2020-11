Me fui a un rincón a llorar, al ser victima de BULLYING; confiesa Omar Chaparro

Omar Chaparro es una de las figuras más reconocidas de la comedia en nuestro país, en especial por su exitosa trayectoria en televisión y en el cine, que lo ha colocado en uno de los favoritos del público de nuestro país.

El actor confesó que pese a todo el camino no ha sido sencillo en especial durante su infancia, pues aseguró que en diversas ocasiones a lo largo de su vida ha sido el objeto de burlas de sus compañeros y "amigos" que le hicieron vivir momentos complicados en su vida.

Pues en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que durante su juventud sufrió de acoso escolar por usar tenis pirata, "te das cuenta de que los chavitos populares se vestían mejor que tú y que unos tenis de marca podrían hacer la diferencia".

Es por eso que el actor aseguró durante tres meses pidió a su mamá que le comprara unos tenis de marca y, finalmente, le compró sus tenis en un sitio de importaciones y cumplir uno de sus sueños, pero en lugar de mejorar las cosas, esto sólo empeoro el acoso por parte de sus compañeros.

¿Qué pasó?

El comediante señaló que su mamá se fue a "El Pasito", un mercado de productos de importación y cuando regreso le dijo: "Junior, te tengo una sorpresa", fue en ese momento cuando notó la caja de tenis, "te juro que todavía recuerdo el aroma", mencionó.

Al otro día, Chaparro acudió a la secundaria con sus tenis nuevos, pero uno de sus compañeros se burló de él tras descubrir que eran piratas, recordó que antes de llegar se encontraba muy orgulloso por poder tener unos tenis nuevos de marcar, pero al poco tiempo uno de los niños lo evidenció ante todo su grupo.

"Mi compañero se le quedó viendo a los tenis, me dijo: 'Oye, pero la palomita de Nike está al revés y Nike va con 'k' no con 'c', yo no me había fijado decía nice. Y yo me acuerdo que me fui a un rincón a llorar y a mentarle la madre a mi mamá", narró.

Aquí el momento exacto: