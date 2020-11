Julio Iglesias teme REENCONTRARSE con Enrique Iglesias por esta PECULIAR razón

Hace unos meses circularon una fotografías que mostraban el deteriorado estado de salud en el que se encontraba el cantante español, Julio Iglesias, quien presuntamente habría sufrido una aparatosa caída.

Ahora, el intérprete de canciones como "Me olvidé de vivir", "De niña a mujer" y "Me va, me va" volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de hablar sobre su relación con su hijo, Enrique Iglesias.

¿Por qué?

Durante una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, el cantante español expresó su preocupación por reencontrarse con el cantante de "Hero", "El perdedor" y "Lloro por ti" debido a una peculiar razón.

En la entrevista, Julio Iglesias señaló que se pondría muy nervioso en caso de coincidir en un concierto con su hijo ya que está seguro que "arrasaría en la taquilla".

Finalmente, el intérprete español señaló que cuando ve a su hijo le recuerda bastante a su juventud; sin embargo, fue contundente al asegurar que existen pocas posibilidades de que realicen algún concierto juntos.