Laura Bozzo declara por las acusaciones en su contra por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva

Laura Bozzo acudió ante las autoridades para responder a las acusaciones que han hecho Gabriel Soto e Irina Baeva por acoso, difamación, daño moral y amenaza.

La conductora aseguró que no la pareja no tiene ninguna prueba sustancial que pueda hacerla tener algún tipo de responsabilidad penal o cívica.

Frente a los medios de comunicación, la conductora pidió a las autoridades a prestar atención a otros casos y dejar temas banales como la acusación en su contra.

“Durante toda mi vida me he dedicado a la defensa de la mujer. No se me puede acusar por discriminar o atacar por una opinión que di. No estoy prohibida a hablar de ellos, simplemente no me interesan ya. No voy a perder más tiempo en este tipo de temas”, expresó.