La vez que Maradona y Freddie Mercury se conocieron: FOTOS

Diego Armando Maradona “El Diego” murió hoy, 25 de noviembre a los 60 años de edad; fue una leyenda del futbol mundial, luego de su famosa y exitosa jugada “La mano de Dios”.

A lo largo de su carrera, Maradona se reunió con cientos de celebridades que admiraba y que lo admiraban, por lo que incluso llegó a estar en el escenario junto a Freddie Mercury, exvocalista de Queen, una de las bandas más emblemáticas que existen.

La banda y el futbolista tuvieron una reunión en Argentina, lugar donde se registró una postal épica que circula en redes sociales, pues representa la unión entre el futbol y la música, mismas que derivan del mundo del espectáculo.

Queen y Maradona se reunieron

En dichas fotografías, Mercury estaría cumpliendo 74 años de edad ese 5 de septiembre; murió el 24 de noviembre de 1991, dejando un gran legado en el mundo de la música.

En 1981, Queen se encontraba en Argentina haciendo una gira, misma donde se presentaron en Mar de Plata y Rosario; posteriormente llegaron a Vélez, donde Maradona los estaba esperando.

De acuerdo con información emitida por “La Nación”, Freddie Mercury y los integrantes de Queen eran aficionados del futbol, así como las leyendas de este mismo deporte, por lo que la llegada de Maradona les causó impresión mutua.

Freddie Mercury subió al escenario a Maradona

Dicho medio reporta que fue Mercury quien invitó a Maradona a uno de sus últimos conciertos que dieron en Argentina; con la frase “I’d like to introduce a friend of yours: Maradona”, fue la frase con la que Queen dio la bienvenida a “Pelusa” al escenario.

“Le quiero agradecer a Freddie y a los de Queen por hacerme tan feliz“, fue la frase que Maradona dijo una vez que se reunió con Mercury en el escenario.

La historia cuenta que entre cientos de asistentes y aplausos, la banda presentó su famosa canción ‘Another One Bites the Dust”, convirtiendo este momento en legendario.

Al final de dicho evento, Maradona convivió con los integrantes de Queen; el vocalista le obsequió al argentino su emblemática camiseta que tenía plasmada la bandera de Reino Unido, y “El Diego” le dio una camiseta de la Selección de Argentina.