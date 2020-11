Ella fue la presunta AMANTE que compartieron Maradona y Vicente Fernández; aquí todos los detalles

Luego de esta mañana, en que el mundo conmocionó por la muerte de Diego Armando Maradona, algunos famosos recordaron ciertas vivencias al lado del argentino, su adicción a sustancias ilícitas y también salieron a la luz algunos detalles de su verdadera orientación.

Pero entre tantas cosas, salió a la luz que D1Os compartió amante con Don Vicente Fernández y más de uno se quedaron boquiabiertos al saber que Merle Uribe fue la amante del Charro de Huentitán, quien recientemente confesó a Gustavo Adolfo Infante, que Diego Armando Maradona también fue uno de los hombres que había pasado también por su vida.

Merle agregó que Maradona fue el mejor amante que tuvo, según el medio de noticias Publimetro, pues cuando recordó estos momentos al lado de Diego Armando, la verdad es que Uribe también expresó que en ese tiempo tenía un buen estado físico, y además recalcó que sólo fue un "amor de verano".

Así fue su amorío con Don Chente

Sin embargo, la mujer destacó que Don Chente no era tan espléndido, sino más bien muy codo con ella. Sin embargo, no todo fue malo, pues en una entrevista, Uribe declaró un poco sobre este romance breve.

"Hice un papel chiquito en 'Picardía mexicana 2'. Y bueno, nos conocimos, le dije que cantaba y me llevó a toda la República Mexicana. Fueron dos años y medio de giras. Me gustó estar con él. Era muy buena onda." recordó la actriz.

La aventura se dio en los años setenta, cuando grabaron una película juntos, sin embargo ella sabía que no dejaría a su esposa.

"Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó en claro. No era nada detallista conmigo, era medio 'codo'. Me enamoré de él en su momento... Cuando 'destapamos' nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!" contó.