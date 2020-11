Disney Plus: Estas son las series clásicas que no te debes perder en la plataforma

Disney Plus desembarcó en América Latina el pasado 17 de noviembre y llega cargado de una colección de series clásicas que nadie se debe perder. Además de éstas, se puede disfrutar de documentales y películas de Pixar, Fox, Disney, Star Wars y National Geographic que prometen horas de diversión asegurada.

Las series clásicas con que cuenta el catálogo de la plataforma son producciones originales de los años 70, 80 y 90 que no se encuentran en ninguna otra de las plataformas streaming conocidas; títulos que seguramente los usuarios recordarán y los remitirán a su infancia. Son producciones que narran la vida de héroes o superhéroes que marcaron al mundo del entretenimiento en décadas pasadas.

Entre los éxitos podremos encontrar la serie animada de Spiderman, Gárgolas, Los Simpson, X-Men, Doug, Patoaventuras, entre otros. Un universo de entretenimiento y diversión ideal para adultos, jóvenes y niños. Estas producciones seguramente serán ideales para disfrutar en familia, acompañados de los amigos, los hijos o los sobrinos, ya que además son aptas para todo el público. Por eso a continuación te mostramos las series clásicas que no puedes dejar de ver en Disney Plus.

Los Simpson (1989)

Los Simpson es una serie creada por Matt Groening y cuenta con 32 temporadas actualmente, si embargo en Disney Plus no podrás disfrutar de todas, ya que algunas no se encuentran en la plataforma.

X-Men: La serie animada (1992)

Esta serie fue creada por Mark Edward Edens, Sidney Iwanter y Eric Lewald y se basa en los cómics de X-Men, en donde se narra la historia de un grupo de mutantes quienes cuentan con superpoderes, por lo que son perseguidos y odiados por el resto de la población.

Gárgolas (1994)

Esta increíble serie fue creada por Frank Paur y Greg Weisman, Gárgolas y narra la vida de un clan de criaturas nocturnas que realizaron el férreo compromiso de proteger al mundo; con este objetivo llegan a la ciudad de Nueva York en donde lucharán contra el mal.

La Mujer Araña (1979)

La serie cuenta la historia de Jesisca Drew, una niña que fue mordida por una araña venenosa y que por ello tuvo que ser inyectada con un “suero de araña” para que pudiera sobrevivir, esto la lleva a desarrollar superpoderes.

Spider-Man (1991)

Disney Plus solo cuenta con una temporada de esta serie de los años 90; en ella se narra la historia de Peter Parker, un adolescente que tras ser picado por una araña radioactiva desarrolla las habilidades de propias de este animal.

Doug (1996)

Doug es la historia de un adolescente común que intenta sobrevivir a los problemas de la escuela, y lleva un registro de todo lo que le pasa en su diario y se vale del uso de su imaginación para encontrar una solución a las diversas situaciones que enfrenta.

Patoaventuras (1987)

La serie original está disponible en la plataforma junto con una serie de cortos y el remake de hace unos años. La narración da seguimiento al Pato Donald, quien debe dejar a sus sobrinos al cuidado de su tío, Rico McPato.