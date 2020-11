¿Qué dispositivos son COMPATIBLES con Disney Plus en México?

La llegada de Disney Plus a México ha causado gran revuelo entre los pequeños y grandes fanáticos, pues la nueva plataforma de streaming trago consigo todos los clásicos y las más recientes series.

Desde su estreno el pasado 17 de noviembre se ha conocido la gran variedad de contenido que tiene disponible la plataforma de streaming, desde películas hasta series y documentales que conquistan a las nuevas generaciones.

Sin embargo, aún hay algunos usuarios que se preguntan en cuales dispositivos se puede disfrutar el contenido de Disney Plus y si lo puede hacer de manera simultánea toda la familia.

Dispositivos compatibles con Disney Plus México

Para quienes decidieron probar la nueva plataforma de streaming, se pueden crear hasta siete perfiles en una sola suscripción y se puede disfrutar de una película al mismo tiempo, lo que no se permite en otras como Netflix.

Para Smart TV los dispositivos como Android TV (con 5.0 y posterior) son compatibles; así como la Sharp serie AQUOS, Sony serie bravía, y LG y Samsung del 2016 o posterior.

En navegadores web Google Chrome es compatible y macOS; además, Safari, Microsoft Edge y Firefox. En el caso de consolas de videojuegos, PlayStation 4, 4 Pro, 4 Slim, 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y X también son compatibles.

