Freddie Mercury odió a una persona al punto de escribirle una canción; descubre su historia

A mediados de los años 70, Queen estaba generando varios éxitos y ya comenzaba a sonar en América, pero eso no era suficiente como para que Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon tuvieran suficiente dinero como para terminar el mes de forma holgada.

Incluso, en algunas entrevistas hechas para documentales de la banda, Roger aseguró que tenía que cuidar de forma desmedida sus baquetas, pues no tenía capacidad económica para comprarse otras.

Esta situación ocasionó una de las mayores rupturas de la banda y también fue el origen de una canción con la que el vocalista evidenció los malos tratos que podían recibir los grupos por parte de sus managers.

¿Cómo se escribió Death on two legs?

"Death on two legs" es una canción escrita por el vocalista del grupo, tiene una duración de tres minutos con 43 segundos; además de ser una de las piezas más recordadas de la banda, también es un manifiesto en el que Freddie Mercury se quejaba de la manera en la que la industria discográfica casi había dejado a él y a sus compañeros Roger Taylor, Brian May y John Deacon al punto de la ruina.

En español, el título de esta canción podría traducirse como “muerte en dos piernas” o “muerte andante”. Fue creada entre 1975 y 1976 como parte de las piezas que se idearon para lo que el grupo veía como su última apuesta para hacer música: "A Night At The Opera"

Queen acababa de separarse de su manager Norman Sheffield, después de que entrara en una discusión en la que los músicos acusaron al gestor musical de haberse aprovechado de ellos y de acumular una importante cantidad de dinero, mientras ellos seguían con los bolsillos vacíos.

La banda acababa de tener exposición mundial con la canción “Killer Queen” y la venta del disco "Sher Her Attack"; incluso, estaba haciendo giras a Japón y a Estados Unidos, por lo que todos, en especial Mercury, pensaban que no habían sido tratados con justicia.

Durante meses, los ingleses pensaron en retirarse de la música; sin embargo, la empresa EMI les tendió la mano a fin de colaborar con ellos a fin de realizar un disco más.

Los artistas decidieron hacer un último esfuerzo y se apegaron al plan del manager John Reid, quien les dijo que se preocuparan únicamente de hacer las mejores canciones que pudieran hacer, mientras que él se encargaría de todos los aspectos financieros.

Mercury sentía que le habían robado, por lo que quiso dejar constancia de lo que vivió y se encargó de crear un personaje sin nombre que se dirigía a otro más que lo había explotado. Pese a esto, los miembros de Queen y los integrantes del gremio sabían que se trataba de una indirecta en contra de Norman Sheffield.

¿De qué trata la canción?

Con insultos como “mula vieja”, “cabeza de cerdo”, “perro enfermo”, entre otros, el cantante dirigió al representante en una melodía que hasta a Bryan May le incomodaba un poco interpretar.

Pese a que la canción fue opacada por otros hits como “Bohemian Rhapsody”, “You're My Best Friend” o “Love of My Life”, el exmanager demandó al grupo por esta pieza que también era titulada como “dedicada a…”.

Hasta la fecha se rumora que ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de la corte por esto, pero a fin de cuentas, el despecho del vocal de la banda se salió con la suya y pudo externar lo que sentía sobre Sheffield.