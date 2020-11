QUEEN llega a TIKTOK; así podrás cantar al lado de Freddie Mercury: VIDEOS

Queen es una legendaria banda británica que se ha ganado nuestros corazones debido a sus audaces canciones, entre ellas la magnificente "Bohemian Rhapsody" o "Don't Stop Me Now". La agrupación logró colocarse como una de las más influyentes de la música popular durante los años `70.

Una de sus características fue fusionar de manera magistral distinto géneros como el heavy metal, hall music y la ópera. Todo aderezado con la singular voz del cantante Freddie Mercury. Después de la muerte de Mercury, los integrantes sobrevivientes decidieron seguir adelante con la banda.

Durante el nuevo milenio Brian May (guitarra) y Roger Taylor (batería) decidieron probar suerte con nuevos vocalistas como Paul Rodgers y en años recientes Adam Lambert, con quien ha tenido una nueva ola de popularidad.

Se acomplan a los nuevos tiempos

La banda volvió a ser tendencia mundial a raíz del estreno de la película "Bohemian Rhapsody", que cuenta la vida de Freddie Mercury. Una nueva "Queenmanía" invadió todos los países revitalizando la música de estos veteranos del rock. En días recientes, Queen colocó un nuevo disco en el número uno del Reino Unido: "Live Around The World".

Ahora, esta querida banda llegó a TikTok, la famosa red sociales que ha causado furor. En la plataforma los usuarios podrán utilizar 10 canciones del repertorio para poder hacer sus videos de manera libre.

Las canciones son:

*Bohemian Rhapsody

*Another One Bites The Dust

*Don't Stop Me Now

*We Will Rock You

*Under Pressure

*We Are The Champions

*I Want To Break Free

*Somebody To Love

*Radio Ga Ga

*Killer Queen

Lanzan reto

Para promocionar la llegada a la aplicación, Queen lanzó un reto a nivel mundial para cantar y hacer dúo con Freddie Mercury llamado #SingWithQueen. La banda invitó a los usuarios a cantar el ya célebre grito de "eeeoooo" como parte del desafío.