Beyoncé lidera los nominados a los Grammy 2021; esta es la lista completa

La ganadora de 24 Grammys, Beyoncé se convirtió en el segundo acto más nominado en la historia de la entrega de premios con 79 nominaciones. Está empatada con Paul McCartney, quien obtuvo una nominación este año al mejor paquete en caja o edición limitada especial.

Beyoncé está solo detrás de su esposo Jay-Z y Quincy Jones, quienes han obtenido 80 nominaciones cada uno. Jay-Z obtuvo tres nominaciones este año por sus contribuciones a las canciones de Beyoncé: coescribió “Black Parade” y “Savage”, obteniendo así nominaciones por canción del año, mejor canción de R&B y mejor canción de rap. Jay-Z ha ganado 22 premios Grammy a lo largo de su carrera.

El dominio de Beyoncé este año fue una sorpresa ya que la cantante no lanzó un nuevo álbum. Otras sorpresas, buenos desaires, incluyen a la estrella del pop The Weeknd que fue completamente excluida y no obtuvo ninguna nominación a pesar de tener un álbum No. 1, varios sencillos exitosos y ganar el codiciado espacio de actuación de medio tiempo del Super Bowl.

Luke Combs, quien dominó las listas de países y estableció récords en los servicios de transmisión este año, también fue sorprendentemente excluido de las nominaciones. En cambio, las nominaciones múltiples fueron para Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch, quienes obtuvieron seis nominaciones cada uno y siguieron a Beyoncé como los segundos actos más nominados.

The Weeknd, la estrella del pop fue severamente rechazada este año a pesar de tener uno de los álbumes más grandes del año con "After Hours" y encabezar la lista Billboard Hot 100 con "Blinding Lights" y "Heartless".

La estrella de country Luke Combs fue sorprendentemente excluida de las nominaciones al Grammy este año, aunque fue el músico más exitoso de la música country este año. Morgan Wallen también tuvo un gran año en la música country, pero no obtuvo ningún reconocimiento. Y el primer álbum de The Chicks en 14 años no fue reconocido.

Un grupo de jóvenes artistas femeninas de R&B moviendo la aguja también se quedó sin nominaciones, incluidas Summer Walker, Teyana Taylor y Kehlani. El fallecido rapero Juice WRLD, Brandy y Chris Brown también fueron desairados.

Aunque recibieron nominaciones en sus categorías de género, actos como Lady Gaga, Fiona Apple y Harry Styles no recibieron ofertas para el álbum, la canción o el disco del año.

Durante años, BTS ha dicho que su sueño es ser nominado al Grammy. Y finalmente lo han logrado, la banda de K-pop está nominada a la mejor interpretación de dúo / grupo pop con "Dynamite" su primera canción en alcanzar el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Otros que obtuvieron sus primeras nominaciones incluyen a Harry Styles, Megan Thee Stallion, The Strokes, Jay Electronica, Michael Kiwanuka y Mickey Guyton.

Esta es la lista completa de los nominados:

Mejor álbum pop latino o urbano

Bad Bunny – YHLQMDLG

Camilo – Por primera vez

Kany Garcia – Mesa para dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Páez – La conquista del espacio

Lido Pimienta – Miss Colombia

Mejor álbum de música alternativa

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher Brittany

Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Mejor álbum de rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Mejor canción de rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not Fiona

Apple – Shameika Brittany

Howard – Stay High

Grabación del año

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby Ft. Roddy Ricch

Say So– Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Star Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Álbum del año

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse

Vol. 3 Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Canción del año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now B

illie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor álbum de pop vocal

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Mejor dúo pop

Dua Lipa Ft. Bad Bunny, J Balvin y Tainy – One Day

Justin Bieber Ft. Quavo – Intentions BTS – Dynamite

Lady Gaga Ft. Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift Ft. Bon Iver – Exile

Mejor videoclip

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future Ft. Drake – Life is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

Por: AP