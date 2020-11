Mayrín Villanueva revela el motivo que la llevó a tener una gran pelea con Eduardo Santamarina

Un de las parejas del medio del espectáculo que han causado mucha controversia es la formada por Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina sin embargo, los actores han demostrado tener una gran relación a pesar de las diversas situaciones que han atravesado.

Fue durante el programa “Miembros al Aire” del cual es conductor Eduardo Santamarina, en donde estuvo como invitada Mayrín y ahí los demás presentadores de dicha producción aprovecharon para cuestionar a la pareja sobre algunas cosas personales.

Entre las preguntas que sorprendieron a Mayrín y a Eduardo fueron sobre cómo es el ex de Itatí Cantoral en la intimidad, a lo cual Villanueva aseguró que sobre ese tema no tiene ninguna queja pues “le salió bueno el muchacho” ya que el también conductor prefiere irse directo al punto y no tener juegos previos.

¿La pareja perfecta?

Y aunque dieron muestra de ser una de las parejas más acopladas y que se conocen muy bien, también dejaron ver una de las debilidades que tienen pues al ser cuestionados sobre cuál es el motivo de las peleas más fuertes que han tenido, ambos coincidieron que es por los celos de Mayrín Villanueva.

Y es que la actriz asegura que de repente se le “sale el diablo” y es que de acuerdo con el actor todo fue por un chat en whatsapp en donde él pregunto a una mujer de la cual no se reveló la identidad pero Santamarina se preocupó por ella y envió un mensaje que decía “¿Cómo estás mi amor?”, ante eso Mayrín ya no quiso dar más detalles pues en su rostro se notó la incomodidad inmediatamente.