Patylu ofrecerá concierto virtual para niños e interpretará canciones de Jeans

La cantante Patylu asegura que sin saberlo se estaba preparando en su canal de YouTube para el concierto virtual que ofrecerá mañana, “me sirvió mucho acostumbrarme al silencio ya que he estado grabando desde hace un tiempo en mi canal, y me di cuenta que me puedo comunicar con los niños a través de la pantalla, y así lo voy a hacer en este show”, aseguró en entrevista la ex integrante del grupo Jeans.

Sin embargo indica que hay muchas diferencias entre un espectáculo en vivo y otro virtual, pero que lo que más va a echar de menos es el calor humano, “por supuesto extrañaré como levantan las manos los niños, como se asustan con la bruja, como bailan y cantan, pero me los voy a imaginar”.

Patylu adelantó que su presentación tendrá un momento inolvidable, ya que interpretará temas del grupo en el que pasó su juventud, Jeans, que ahora se conoce como JNS.

"Voy a cantar canciones de mi grupo, con las que crecimos y lo irrepetible es que se juntan dos generaciones, porque las mamás que crecieron escuchando "Me pongo mis jeans" y "Pepe", ahora tienen hijos que están en la edad de escuchar o que ven las canciones de PatyLu".

La cantante rechazó hace cinco años el reencuentro con el grupo con el que se dio a conocer, porque asegura que en ese momento su prioridad era su familia, y su hija, quien sólo tenía dos años, y como era muy pequeña no quería dejarla sola mucho tiempo. Es por eso que decidió enfocar su carrera al público infantil.

“Siempre me voy por la balanza positiva, para mi la prioridad es estar con mi familia, viví todas las etapas del grupo, compartí el escenario con todas mis compañeras, fue muy intenso en su momento, fue un gran momento”.

Y ahora asegura que aunque ya no forma parte de JNS quiere hacerle un homenaje en su espectáculo, además de que compartirá videos de la agrupación en las pantallas y sabe que algunas de sus ex compañeras se conectarán al streaming junto con sus hijos.

La originaria de la Ciudad de México recordó que cuando tenía 13 años y formaba parte del grupo juvenil ganó un premio Heraldo y subió al escenario a recibirlo, extremadamente emocionada.

El concierto virtual que preparó se transmitirá en vivo a las 12 del día del domingo 22 de noviembre.

DATOS

Tuvo que entrenar para aguantar de nuevo las coreografías.

El concierto se transmite desde el Plaza Condesa.

No ha visto a su familia desde que empezó la pandemia.

35 canciones son las que incluirá en el show.

2008 fue el año en que dejó el grupo juvenil.

Por Nayely Ramírez Maya