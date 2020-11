MasterChef México: Joserra le dice MARRO al Chef Herrera en el último capítulo

Además de la ansiada eliminación semanal que trae consigo cada viernes MasterChef México, algo que aman los televidentes es la relación que existe entre los jueces.

La triada de expertos gastronómicos, compuesta por los chefs José Ramón Castillo, Adrián Herrera y Betty Vázquez, ha traído consigo risas, lloriqueos y momentos de estrés.

Sin embargo, nadie está exento de tener un roce o sentirte molesto por algún comentario ácido del Chef Herrera, a quien en esta ocasión le tocó ser protagonista de un evento peculiar.

Durante un reto de eliminación, Atilana presentó un mole de boda bastante bien logrado, acompañado de pistache en su centro y al exterior.

Herrera, al notar este detalle y degustar el alimento, le comentó a la cocinera: "No le ponga pistache adentro, no sabe, es caro, no gastes tu dinero".

Ante esto, el Chef Joserra hizo un además con el codo, que coloquialmente se le hace a una persona que no quiere gastar, es decir, a alguien "marro".

Aunque todo quedó en un pequeño juego realizado entre ellos, la reacción resulta bastante curiosa, ¿será el Chef Herrera alguien 'codo' en la vida cotidiana?

Puedes ver el ademán a partir del minuto 1:56 del video.

¿Quién se fue a casa?

Cuauhtémoc Blanco Jr fue el cuarto eliminado de la cocina de MasterChef. El hijo del ex jugador de América y la Selección Mexicana cometió un error imperdonable en la ronda final y tuvo que dejar su lugar en el reality.

Cuando se enfrentó a Itzel y Erubiel por la permanencia, Cuauhtémoc decidió hacer un asado de bodas, que consistía en cocinar carne de cerdo con una salsa. Sin embargo, su platillo no fue bien recibido.

A su salida, el ex participante agradeció a sus compañeros por el apoyo y a los chefs por los consejos.