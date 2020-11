MasterChef México: Este fue el GRAVE error que llevó a Cuau a la ELIMINACIÓN

Cuauhtémoc Blanco Jr fue el cuarto eliminado de la cocina de Master Chef. El hijo del exjugador de América y la Selección Mexicana cometió un error imperdonable en la ronda final y tuvo que dejar su lugar en el reality.

Cuando se enfrentó a Itzel y Erubiel por la permanencia, Cuauhtémoc decidió hacer un asado de bodas, es decir, un gusiado de carne de cerdo con una salsa de varios chiles.

Se equivocó en el Asado de bodas

Pero el platillo no fue bien recibido por los Chefs. Ellos lo cuestionaron porque la carne no estaba bien cocida, algo que pudiera parecer imposible en este nivel de competencia. Además, el Chef Herrera le dijo que la carne no estaba bien impregnada con la salsa.

A su salida, Cuauhtémoc agradeció a sus compañeros por el apoyo y a los Chefs por los consejos recibidos.