¡Elegante! Yalitza Aparicio sigue consejo y luce vestido Carolina Herrera en los Latin Grammy 2020

Yalitza Aparicio rompió las redes al portar un elegante vestido Carolina Herrera durante la pasada entrega de los Latin Grammy 2020 en donde destacó como presentadora; la protagonista de “Roma” decidió lucir, entre los distintos atuendos que portó durante la noche, un bello vestido de la diseñadora venezolana y sorprendió a sus admiradores.

La actriz oaxaqueña parece haber tomado los consejos de vestimenta que en días pasados dio Carolina Herrera y no dudó en ponerse uno de sus diseños, con el cual resaltó la moda latinoamericana y el buen gusto de esta reconocida marca. En su vestuario destacaron los detalles femeninos en el vestuario, el cual era impoluto de pies a cabeza.

Además que el tono níveo dio un toque de elegancia y glamour idea para estas ocasiones tan especiales, en donde condujo el que se convirtió en el programa más visto durante la noche del jueves. Sin duda, la talentosa actriz, nominada al Oscar, lució espectacular y llevó en alto el diseño latinoamericano, el cual siempre rompe fronteras.

Yalitza Aparicio lució sensacional en los Latin Grammy 2020

La actriz Yalitza Aparicio se llevó la noche en los Latin Grammy 2020 en donde dejó ver que además de su talento para la actuación se le da muy bien la conducción y el manejo escénico; durante la inolvidable noche, lució además del vestido Carolina Herrera otros modelos que acapararon las miradas de todos, entre ellos el ya icónico vestido rosa, otro negro y un amarillo, todos brillaron tanto como ella durante la noche de los premios.

Los expertos en la moda no dudaron en destacar la feminidad de Yalitza Aparicio, la cual resaltaba con los bellos atuendos que portó; en el caso del vestido de la diseñadora venezolana, Yalitza acompañó su outfit con un labial profundo en un tono morado, portó accesorios de Pomellato y un detalle de flores encima del cabello, que fueron creadas por By House of Lilac, una reconocida florería latina con sede en Miami, lugar del encuentro musical.

El vestido blanco, el cual resaltó la silueta de Yalitza, era largo pero sin alcanzar el piso, lo que le otorgó libertad de movimiento, resaltaron además las mangas de globo, las cuales se podrían volver a poner en tendencia tras el paso de Aparicio por los Latin Grammy, sin duda una excelente elección que resaltó la belleza de la famosa actriz mexicana.