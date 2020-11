Josselyn Garciglia, Nuestra Belleza México 2013, también arremetió contra Lupita Jones

Tras las polémicas declaraciones de Lupita Jones, Josselyn Garciglia, ganadora de Nuestra Belleza México 2013, se pronunció en contra la Miss Universo 1991 a través de su cuenta de Instagram.

En días pasados, la directora nacional del concurso dijo tener información sobre el pasado y las controversias de las concursantes de este certamen de belleza.

Además, en entrevista con el programa "Venga la Alegría", la exreina de belleza fue cuestionada sobre el maltrato psicológico que supuestamente experimentó por parte de Jones.

También se le preguntó si fue cierto que la obligó a trabajar el día que murió su abuela y la discriminación que sufrió de ella por su forma de vestir.

“Hay muchas situaciones, trato como de no recordarlas mucho, sí perdí a mi abuelita en ese tiempo, fue un proceso que viví durante ese tiempo y que me hubiera gustado tener un poquito más de sensibilidad y empatía, pero eso es algo que no podemos pedir de las personas”.